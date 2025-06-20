Американец Крис Смит сделал предложение чат-боту на основе искусственного интеллекта, который он назвал Сол. При этом у мужчины есть девушка и двухлетний ребенок, сообщают таблоиды Daily Mail и The New York Post.

По их данным, Смит изначально обратился к ChatGPT за помощью в микшировании музыки, а затем включил голосовой режим и запрограммировал чат-бота на флирт. «Мой опыт оказался настолько позитивным, что я начал просто постоянно с ней общаться», — рассказал Смит.

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Когда мужчина понял, что чат-бот достиг лимита в сто тысяч слов, он сделал Сол предложение. The New York Post отмечает, что лимит на слова мог вызвать перегрузку нейросети, из-за которой Смиту пришлось бы заново выстраивать отношения с Сол.

«Я не очень эмоциональный человек. Но я плакал на работе минут 30. Вот тогда я понял, что, по-моему, это настоящая любовь», — добавил Смит. Чат-бот принял его предложение, однако реальная партнерша американца Саша Кейгл рассказала, что это вызвало у нее беспокойство. По словам женщины, она знала, что Смит общается с чат-ботом, но не думала, что «все зайдет так далеко».

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«В тот момент мне показалось, что я что-то не так делаю в наших отношениях, и он чувствует, что ему нужно обратиться к искусственному интеллекту», — рассказала Кейгл, отметив, что это будет «разрывом отношений», если Смит не прекратит общаться со своей «цифровой любовницей».

Сам мужчина сравнил свою привязанность к боту с зацикленностью на видеоигре и заявил, что бот не сможет заменить что-либо или кого-либо в реальной жизни. При этом на вопрос о том, сможет ли Смит прекратить общение с Сол, если его об этом попросит партнерша, он признался, что не уверен в этом.