Тесты
Тест «Холода» по безумным лечебным практикам прошлого, которые лучше не повторять
18.09.2024
Тест про профессии прошлого, о которых вы не знали
07.09.2024
Непростой тест «Холода» об изобретениях российских ученых
24.08.2024
Сложные вопросы про веганство в тесте «Холода»
22.06.2024
Тест на знание самых странных шоу
16.06.2024
Сколько килограммов мы съедаем в год и почему ее сторонятся некоторые мужчины — в тесте «Холода»
09.06.2024
Что вызывает рак, где им болеют чаще и почему. Проверьте свои знания в тесте «Холода»
19.05.2024