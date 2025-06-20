Дания решила защитить подводные кабели от России с помощью парусных дронов

Власти Дании начали размещение в Балтийском море парусных беспилотников. Их задача — мониторить активность в акватории для защиты подводной инфраструктуры на фоне растущей угрозы гибридных атак со стороны России, пишет британская газета The Guardian.
По ее данным, речь идет о морских дронах американской компании Saildrone. Это суда длиной десять метров оборудованы дизельным двигателем, парусом, солнечными батареями и управляются искусственным интеллектом. Кроме того, на них есть комплекс датчиков, камер и радаров, с помощью которых плавающие беспилотники могут собирать более подробную информацию об активности в море, чем спутники.
Guardian отмечает, что ранее Saildrone сотрудничала с ВМС США, которые использовали ее продукцию для борьбы с незаконным рыболовством и контрабандой наркотиков по морю. Работа с правительством Дании станет первым случаем, когда парусные дроны будут использоваться в оборонных целях в европейских водах.
«Цель Saildrone — дать глаза и уши там, где раньше у нас их не было», — сказал генеральный директор Saildrone Ричард Дженкинс. По его словам, парусные дроны компании, среди прочего, могут использоваться для идентификации судов и сигнализации о необычных перемещениях, которые могут указывать на подводную диверсию на трубопроводах или кабелях передачи данных.
Такая возможность стала особенно актуальной на фоне опасения европейских властей по поводу возможных гибридных атак России на подводную инфраструктуру, а также широкого использования Москвой так называемого «теневого флота» — танкеров под флагами разных государств, с помощью которых Россия торгует нефтью в обход наложенных Западом санкций.
В свою очередь, в России заявляют, что НАТО усиливает военно-морское присутствие на Балтике и укрепляет разведывательный потенциал. В частности, помощник Владимира Путина, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил о нарастающих угрозах в регионе со стороны альянса.