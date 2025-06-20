Дания решила защитить подводные кабели от России с помощью парусных дронов

Власти Дании начали размещение в Балтийском море парусных беспилотников. Их задача — мониторить активность в акватории для защиты подводной инфраструктуры на фоне растущей угрозы гибридных атак со стороны России, пишет британская газета The Guardian.

По ее данным, речь идет о морских дронах американской компании Saildrone. Это суда длиной десять метров оборудованы дизельным двигателем, парусом, солнечными батареями и управляются искусственным интеллектом. Кроме того, на них есть комплекс датчиков, камер и радаров, с помощью которых плавающие беспилотники могут собирать более подробную информацию об активности в море, чем спутники.

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Guardian отмечает, что ранее Saildrone сотрудничала с ВМС США, которые использовали ее продукцию для борьбы с незаконным рыболовством и контрабандой наркотиков по морю. Работа с правительством Дании станет первым случаем, когда парусные дроны будут использоваться в оборонных целях в европейских водах.

«Цель Saildrone — дать глаза и уши там, где раньше у нас их не было», — сказал генеральный директор Saildrone Ричард Дженкинс. По его словам, парусные дроны компании, среди прочего, могут использоваться для идентификации судов и сигнализации о необычных перемещениях, которые могут указывать на подводную диверсию на трубопроводах или кабелях передачи данных.

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Такая возможность стала особенно актуальной на фоне опасения европейских властей по поводу возможных гибридных атак России на подводную инфраструктуру, а также широкого использования Москвой так называемого «теневого флота» — танкеров под флагами разных государств, с помощью которых Россия торгует нефтью в обход наложенных Западом санкций.

В свою очередь, в России заявляют, что НАТО усиливает военно-морское присутствие на Балтике и укрепляет разведывательный потенциал. В частности, помощник Владимира Путина, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил о нарастающих угрозах в регионе со стороны альянса.