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Интернет и мемы

Четырехлетняя россиянка стала победительницей рейтинга Forbes «30 до 30»

2 минуты чтения 15:15 | Обновлено: 15:21

Четырехлетняя девочка–блогер Ева Карпикау стала самой молодой победительницей ежегодного рейтинга Forbes «30 до 30». Она номинировалась в категории «Новые медиа».

За аккаунтом Евы Карпикау в инстаграме сегодня наблюдают больше миллиона подписчиков. Как пишет Forbes, в роликах девочка танцует, участвует в популярных челленджах, отвечает на серьезные вопросы и рассуждает о жизни. У нее в блоге уже есть рекламные интеграции — например, с сервисом доставки «Тануки», производителем зубных щеток и ирригаторов Revyline и косметическим брендом VOIS.

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Блог ведет мать девочки — Анастасия Карпикау. Она рассказала Forbes, что увлеклась съемкой роликов еще до рождения дочери. Когда Ева родилась, в блоге уже было порядка 200 тысяч подписчиков. По словам Анастасии, поначалу она не снимала Еву специально, кадры с ребенком были интегрированы в общий семейный блог. «Никогда даже в мыслях не было, что это может вырасти во что-то масштабное», — говорит Анастасия Карпикау.

Организаторы рейтинга отмечают, что в этом году в финал впервые вышли представители поколения альфа, рожденные после 2010 года. Помимо Евы Карпикау, это также 15–летний блогер и танцор Даня Меркулов. В лонг–листе рейтинга также были 12-летние исполнительницы трека Sigma Boy Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская, но они не прошли в финал.

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Победителей рейтинга выбирали путем голосования жюри и читателей. С этого года, как уточняет Forbes, у каждой номинации отдельное жюри из трех-четырех человек — это представитель большого бизнеса, «выпускник» рейтинга «30 до 30» прошлых лет и независимый эксперт. 

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