Борьба с роскошными банкетами стала угрозой для общепита в Китае

Китайские власти вынуждены бороться с «перегибами на местах» после введения ограничений на роскошные банкеты для государственных служащих. Как пишет издание South China Morning Post (SCMP), излишнее рвение органов местного самоуправления наносит ущерб индустрии общественного питания, а также производителям алкоголя.

Так, журнал правящей в Китае Коммунистической партии Qiushi опубликовал статью, в которой говорится, что введенные Пекином ограничения направлены на борьбу с расточительностью и не должны мешать государственным служащим нормально питаться.

«Некоторые местные органы власти тщательно проверяют каждое собрание за едой и вмешиваются в каждый банкет. Часть из них, чтобы “избежать неприятностей”, просто отменяют все официальные приемы. Некоторые даже заходят так далеко, что избегают обычных рабочих обедов», — говорится в статье.

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В мае Центральный комитет партии и Государственный совет Китая опубликовали «Положения о практике бережливости и противодействии расточительству в партийных и государственных органах». В документе прописаны правила проведения приемов и банкетов с участием государственных служащих. Так, среди прочего в них содержится запрет на употребление «элитных блюд», сигарет и спиртных напитков на таких мероприятиях.

В некоторых регионах страны местные власти слишком рьяно приступили к исполнению директив Пекина. Так, по данным SCMP, в мае в городе Гуанчжоу центральной провинции Аньхой два банковских менеджера были оштрафованы на 3000 юаней (417 долларов США) каждый за то, что позволили клиенту оплатить им лапшу стоимостью 6 юаней (83 цента США) за порцию.

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«В некоторых местах должностным лицам запретили употреблять алкоголь 24 часа в сутки, ограничили количество участников рабочих обедов до трех человек и обязали их делить счет», — сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, отмечая, что такие меры говорят о неверном толковании введенных правительством страны правил.

«Борьба с незаконными пиршествами и содействие нормальному потреблению и процветанию рынка не являются взаимоисключающими. Это не должно негативно влиять на нормальную работу предприятий общественного питания или мешать гражданам нормально питаться», — подчеркивается в сообщении.

В связи с этим Qiushi призвал правительственные учреждения проводить более тщательную комплексную оценку планирующихся банкетов и обедов на основе «стандартов приема, источников финансирования, отношений между участниками» и других факторов.