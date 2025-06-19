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Мир

Женщины оценивают привлекательность друг друга выше мужчин

2 минуты чтения 19:18

Женщины по всему миру чаще оценивают лица друг друга в качестве привлекательных, чем мужчины. Это свойственно многим культурам, отмечает медиа NewScientist со ссылкой на данные исследования ученых из Германии. На публикацию обратила внимание «Коса».

Евген Василивицкий, один из авторов исследования, отметил, что в природе обычно самцы развивают у себя привлекательные черты лица для того, чтобы впечатлить делающих выбор самок. Научное сообщество еще с 19 века пытается выяснить, почему эти роли поменялись у людей, но, по словам Василивицкого, ранее нечасто обращалось к эмпирическим исследованиям.

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Исследование проводилось с привлечением 12 тысяч участников, тенденция к оцениванию женских лиц в качестве более привлекательных воспроизводилась практически во всех культурах мира за исключением стран Африки южнее Сахары и этнических групп, идентифицирующих себя в качестве африканцев.

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Женщины оценивали мужчин даже ниже, чем мужчины оценивали других мужчин. Василивицкий отметил, что склонность женщин оценивать лица друг друга как в качестве более привлекательных может быть связана с проявлением женской солидарности или из-за более тонкого эстетического восприятия. «Коса» также сообщает, что данная тенденция может также объясняться склонностью женщин к восприятию мужского лица как источника информации о личности, а не только визуального объекта.

Команда исследователей считает, что две трети зафиксированных предпочтений объясняются физическими особенностями лиц, а оставшаяся треть — наличием информации о поле человека. Василивицкий также рассказал, что исследования, которые будут проводиться с целью исследования подобных различий в восприятии других частей тела человека, могут показать иные результаты.

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