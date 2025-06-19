Трамп проигнорировал данные собственной разведки о ядерной программе Ирана

Президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что Иран был близок к созданию собственного ядерного оружия, хотя американское разведывательное сообщество не располагает соответствующими данными. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

По его словам, ранее национальная разведка США проинформировала сенаторов о том, что не располагает доказательствами работы иранских властей над созданием ядерного оружия. Уорнер напомнил, что директор национальной разведки Тулси Габбард еще в марте заявила, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». Сенатор утверждает, что на этой неделе разведывательные ведомства США подтвердили, что их данные на этот счет не изменились.

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25 марта Тутси Габбард выступила с приветственным словом в спецкомитете по разведке. В своей речи она обобщила выводы ведомства насчет Ирана на основании данных, полученных 18 разведывательными ведомствами США. «Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер [Али] Хаменеи не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую сам же приостановил в 2003 году», — заявила тогда Габбард.

Тем не менее Трамп продолжает утверждать обратное. Когда журналисты напомнили ему о выступлении Габбард, американский президент ответил: «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они [в Иране] были очень близки».

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Как сообщили накануне американские СМИ со ссылкой на источники, Трамп уже одобрил план нанесения ударов по Ирану, но пока не отдал приказа о его выполнении. Ранее он опубликовал ряд постов в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

В них он заявил, что Вашингтону точно известно местоположение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Трамп назвал последнего «легкой целью» и заявил, что США не «убирают» его, потому что пока не хотят. Также Трамп потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции».