Трамп проигнорировал данные собственной разведки о ядерной программе Ирана

Президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что Иран был близок к созданию собственного ядерного оружия, хотя американское разведывательное сообщество не располагает соответствующими данными. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.
По его словам, ранее национальная разведка США проинформировала сенаторов о том, что не располагает доказательствами работы иранских властей над созданием ядерного оружия. Уорнер напомнил, что директор национальной разведки Тулси Габбард еще в марте заявила, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». Сенатор утверждает, что на этой неделе разведывательные ведомства США подтвердили, что их данные на этот счет не изменились.
25 марта Тутси Габбард выступила с приветственным словом в спецкомитете по разведке. В своей речи она обобщила выводы ведомства насчет Ирана на основании данных, полученных 18 разведывательными ведомствами США. «Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер [Али] Хаменеи не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую сам же приостановил в 2003 году», — заявила тогда Габбард.
Тем не менее Трамп продолжает утверждать обратное. Когда журналисты напомнили ему о выступлении Габбард, американский президент ответил: «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они [в Иране] были очень близки».
Как сообщили накануне американские СМИ со ссылкой на источники, Трамп уже одобрил план нанесения ударов по Ирану, но пока не отдал приказа о его выполнении. Ранее он опубликовал ряд постов в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
В них он заявил, что Вашингтону точно известно местоположение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Трамп назвал последнего «легкой целью» и заявил, что США не «убирают» его, потому что пока не хотят. Также Трамп потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции».