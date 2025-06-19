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Мир

Российскую шпионскую сеть разоблачили в Аргентине

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Национальная разведывательная служба Аргентины (SIDE) обнаружила в стране пятерых россиян, которые выполняли «подозрительные задания», направленные на поддержку геополитических интересов России. При этом исполнители находились в «тесном контакте с аргентинцами», заявил пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни. Об этом сообщает La Nacion.

По словам Адорни, россияне являются частью структуры, связанной с российским правительством, которая называется «Компания» (The Company). Эту структуру, в свою очередь, власти Аргентины связали с организацией «Лахта» (Lakhta), которую возглавлял погибший в августе 2023 года Евгений Пригожин.

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«Целью [россиян] было сформировать группу людей, лояльных российским интересам, для проведения кампаний по дезинформации и оказанию влияния на аргентинское государство», — заявил пресс-секретарь.

Он также назвал имена двух россиян: одним из них оказался Лев Константинович Андриашвили, который был лидером шпионской сети и «отвечал за финансирование и развитие связей с местными коллаборационистами» вместе со своей супругой Ириной Яковенко.

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В задачи сети входило, по словам Адорни, «создание и распространение контента в социальных сетях, влияние на местные неправительственные организации, создание фокус-групп с российскими гражданами и сбор политической информации для использования в интересах России». 

Пресс-секретарь заявил, что власти обладают дополнительной информацией, однако ее классифицировали как государственную тайну. La Nacion отмечает, что Адорни не уточнил, где сейчас находятся россияне и были ли они задержаны. В то же время, как пишет ТАСС, российское посольство направило в Министерство иностранных дел Аргентины ноту, чтобы выяснить правовой статус обвиненных в «подозрительной деятельности» россиян.

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