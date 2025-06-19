Писатель создал путеводитель по уличным котам мира

Джефф Богл из Филадельфии в течение нескольких лет ездил по миру и искал уличных котов в разных локациях. Он собрал свой опыт в книге «Уличные кошки и где их искать», которая выйдет 19 августа. Об этом сообщает The Washington Post.

«В книге отражены две мои любимые вещи: кошки, конечно, и путешествия с открытым сердцем и открытым умом. Я надеюсь помочь людям понять, каково это — не обязательно быть кошкой, но быть человеком, есть еду, разговаривать с людьми и, если повезет, иметь на коленях теплого кота», — рассказал 49-летний писатель.

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По его словам, идея написать путеводитель по уличным котам пришла к нему после возвращения из Стамбула — тогда Богл привез домой тысяч фотографий котов. В своей книге он выбрал более 20 мест в Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии, где люди могут взаимодействовать с уличными котами.

Также в путеводитель включена подборка кошачьих кафе и другие тематические достопримечательности, например, музеи кошек, фестиваль кошек в Бельгии и известные коты, живущие при отелях.

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Богл посвятил путеводитель своей кошке по кличке Тилли, которая жила с ним, когда писателю было около 20 лет. «Тилли научила меня просто сесть, расслабиться на секунду, насладиться солнышком, щебетанием птиц и жить настоящим», — добавил писатель. Он считает, что коты во время путешествия заставляют туристов замедлиться.

В одной из глав Богл также дает советы о том, как нужно взаимодействовать с животными. Так, он рекомендует присесть на корточки перед котом, не пытаться его поднять или резко погладить. Вместо этого животному нужно протянуть руку и дать ее обнюхать. Богл добавил, что в единственный раз, когда он не следовал этим рекомендациям, кот его поцарапал.

The Washington Post отмечает, что достоверно неизвестно, сколько именно в мире уличных котов, однако издание предполагает, что их могут быть миллиарды.