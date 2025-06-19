EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Премьер–министр Великобритании перепутал президента Южной Кореи с его переводчиком

2 минуты чтения 13:07 | Обновлено: 13:26

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с его переводчиком на саммите G7 в Канаде. Этот момент зафиксирован на кадрах ITN.

На видео запечатлено, как Стармер здоровается с переводчиком, принимая его за президента Южной Кореи, а следом к нему подходит женщина и указывает на другого человека. Стармер в ответ смеется и здоровается уже с Ли Чжэ Мёном.

Я живу на шотландском острове
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
Общество7 минут чтения

Ли Чжэ Мён занял пост президента Южной Кореи в начале июня, после того, как его предшественник Юн Сок Ёля предпринял неудачную попытку госпереворота. Выборы были досрочными. Ли Чжэ Мён, баллотировавшийся от Демократической партии «Тобуро», набрал 48,43% голосов, тогда как его оппонент Ким Мун Су — 42,59%.

Саммит G7 прошел в Канаде с 15 по 17 июня. Ожидалось, что в финале саммита лидеры стран «Большой семерки» опубликуют совместное заявление по ситуации в Украине, но этого не произошло. По информации «Русской службы Би-би-си», итогового коммюнике не было из-за позиции США, выступивших против жестких формулировок с осуждением действий России. Дональд Трамп покинул саммит досрочно.

Европейская деревня «скупает» новых жителей
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
Мир8 минут чтения

В сентябре прошлого года британский премьер Кир Стармер во время выступления на конференции Лейбористской партии оговорился и призвал палестинское движение ХАМАС освободить «сосиски» вместо израильских заложников. Слово hostages (заложники) он случайно произнес как sausages (сосиски), однако уловил собственную ошибку и исправился под бурные аплодисменты, писала The Guardian.

А в 2022 году президент США Джо Байден во время публичного выступления пытался найти в зале конгрессвумен Джеки Валорски, которая погибла в ДТП за месяц до этого. Этот эпизод вызвал недоумение и общественный резонанс. New York Post тогда посвятил целую статью разбору этой ситуации. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я живу на шотландском острове
Общество
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
00:01
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Мир
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
17:00 18 июня
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Мир
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
00:01 18 июня
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Мир
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
17:00 17 июня
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Общество
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
00:01 17 июня
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42 16 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования