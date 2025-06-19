Премьер–министр Великобритании перепутал президента Южной Кореи с его переводчиком

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с его переводчиком на саммите G7 в Канаде. Этот момент зафиксирован на кадрах ITN.

На видео запечатлено, как Стармер здоровается с переводчиком, принимая его за президента Южной Кореи, а следом к нему подходит женщина и указывает на другого человека. Стармер в ответ смеется и здоровается уже с Ли Чжэ Мёном.

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Ли Чжэ Мён занял пост президента Южной Кореи в начале июня, после того, как его предшественник Юн Сок Ёля предпринял неудачную попытку госпереворота. Выборы были досрочными. Ли Чжэ Мён, баллотировавшийся от Демократической партии «Тобуро», набрал 48,43% голосов, тогда как его оппонент Ким Мун Су — 42,59%.

Саммит G7 прошел в Канаде с 15 по 17 июня. Ожидалось, что в финале саммита лидеры стран «Большой семерки» опубликуют совместное заявление по ситуации в Украине, но этого не произошло. По информации «Русской службы Би-би-си», итогового коммюнике не было из-за позиции США, выступивших против жестких формулировок с осуждением действий России. Дональд Трамп покинул саммит досрочно.

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В сентябре прошлого года британский премьер Кир Стармер во время выступления на конференции Лейбористской партии оговорился и призвал палестинское движение ХАМАС освободить «сосиски» вместо израильских заложников. Слово hostages (заложники) он случайно произнес как sausages (сосиски), однако уловил собственную ошибку и исправился под бурные аплодисменты, писала The Guardian.

А в 2022 году президент США Джо Байден во время публичного выступления пытался найти в зале конгрессвумен Джеки Валорски, которая погибла в ДТП за месяц до этого. Этот эпизод вызвал недоумение и общественный резонанс. New York Post тогда посвятил целую статью разбору этой ситуации.

