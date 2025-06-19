Охотники отказались застрелить дикую медведицу по приказу властей

В Литве обсуждают инцидент с бурой медведицей, которая два дня гуляла по улицам столицы. Власти выдали разрешение на отстрел животного, но охотники отказались стрелять, пишет Associated Press.

По словам очевидцев, медведица пришла из леса в минувшую субботу, бродила по жилым кварталам в четырех-пяти километрах от центра Вильнюса и заглядывала во дворы, пишет AP. Она стала настоящей звездой — видео ее прогулок появлялись в соцсетях, за ней даже летали дроны.

Я живу на шотландском острове Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится Общество 7 минут чтения

Власти Литвы выдали разрешение на отстрел дикого животного, но это вызвало возмущение у представителей местной ассоциации охотников и рыбаков (именно они должны были стрелять). По оценкам охотников, в Литве сейчас обитает всего от пяти до десяти бурых медведей. Как заявила администратор ассоциации Рамуте Юкните, пришедшей в Вильнюс медведице было всего порядка двух лет. «Она была напугана, но не агрессивна. Просто не знала, как выбраться из города, но ничего плохого не сделала», — подчеркнула Юкните. Охотники предложили более гуманное решение: усыпить медведицу, переселить ее обратно в лес и установить за ней наблюдение, пишет агентство.

В ответ, как сообщается, заместитель министра окружающей среды Литвы Рамунас Кругелис заявил, что разрешение на отстрел было выдано «на всякий случай, если животное станет представлять угрозу».

Пока власти спорили с охотниками, медведица самостоятельно покинула пределы города. По информации AP, через несколько дней камеры наблюдения сняли ее в 60 километрах от столицы, она ела кукурузу.

Европейская деревня «скупает» новых жителей Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем Мир 8 минут чтения

Бурые медведи считаются охраняемым видом и занесены в Красную книгу Литвы. Согласно данным литовских пограничников, в последнее время эти животные стали чаще забредать в Литву. Эксперты связывают это, во–первых, с постепенным восстановлением популяции, а, во–вторых, с установкой широкомасштабной системы наблюдения.