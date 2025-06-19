Дуров перестал отвечать на сообщения президента Франции в Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров перестал отвечать на сообщения от французского президента Эммануэля Макрона. Об этом он сам рассказал в интервью Le Point.

По признанию Дурова, Макрон довольно часто пишет ему в телеграм на самые разные темы, и раньше он поддерживал диалог, но теперь оставляет сообщения без ответа. Камнем преткновения, по его словам, стала ситуация с румынскими выборами. В конце мая создатель Telegram обвинил французскую разведку в попытке повлиять на исход выборов в Румынии.

«Этой весной в Salon des Batailles отеля “Крийон” Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Белоруссии или Иране. И не начнем делать это в Европе», — написал Дуров в соцсети X.

Французский МИД эти обвинения отверг и призвал «проявить ответственность и уважение к румынской демократии».

Европейская деревня «скупает» новых жителей Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем Мир 8 минут чтения

В этом же интервью Le Point Дуров рассказал о том, что недавно составил завещание, потому что его работа «сопряжена с рисками». При этом доступ к его состоянию дети получат не ранее, чем через 30 лет. «Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, строили себя сами, учились доверять себе, чтобы могли творить, а не зависели от банковского счета», — пояснил создатель Telegram. Он также добавил, что не делает различий между детьми, зачатыми естественным путем, и теми, кто появился в результате донорства спермы.

Павел Дуров с августа прошлого года находится под следствием во Франции и не может без разрешения властей покидать территорию страны. Его обвиняют в недостаточной модерации контента в мессенджере и в уклонении от сотрудничества с правоохранителями. По версии следователей, это делает Дурова соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество.