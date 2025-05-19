Дуров обвинил французские спецслужбы в попытке повлиять на выборы в Румынии

Глава французской разведки Николя Лернер просил основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова заблокировать в нем каналы румынских консерваторов в канун выборов президента Румынии. Об этом Дуров написал на своей странице в соцсети X.

«Этой весной в Salon des Batailles отеля “Крийон” Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Белоруссии или Иране. И не начнем делать это в Европе», — говорится в сообщении.

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Накануне Дуров уже сообщал в своем телеграм-канале о просьбе некоего «западноевропейского правительства» заблокировать румынских консерваторов в Telegram. При этом он не уточнил, о правительстве какой страны идет речь, но намекнул на Францию, сопроводив сообщение эмодзи с изображением багета. При этом Дуров тогда заявил, что румынский народ заслуживает «свободы слова и честных выборов».

После публикации Дурова, правительство Франции отвергло содержавшиеся в нем обвинения. «В Telegram и Twitter циркулируют совершенно необоснованные обвинения относительно предполагаемого вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии», — говорилось в сообщении на официальной странице французского МИДа в соцсети X.

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Накануне в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По официальным данным, после обработки 99,46% голосов там побеждает мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,91% голосов. Его соперника консерватора Джордже Симиона поддержали 46,09% проголосовавших.

Прошедшие в Румынии выборы были повторными. Проведенное в прошлом году голосование отменили из-за манипуляций и дезинформации. Тогда в первом туре победил схожий по взглядам с Симионом правый кандидат Кэлин Джорджеску.