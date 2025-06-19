Блогерша обвинила мужа в потере подписчиков из-за работы по дому

Блогерша из Индии, известная под именем Ниша и публиковавшая по несколько коротких роликов в день в инстаграме, ушла от мужа и подала на него жалобу в полицию, обвинив его в том, что из-за домашних дел у нее не оставалось времени на создание видео, а число ее подписчиков уменьшилось. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, конфликт между супругами возник в тот момент, когда Виджендра, муж блогерши и житель индийского города Нойда штата Уттар-Прадеш, потребовал от жены проводить меньше времени в соцсетях и больше заниматься работой по дому.

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Ниша исполнила требования мужа, но вскоре заметила, что два человека от нее отписались, и возложила вину за это на своего супруга. В результате пара поссорилась, и Ниша уехала к родителям в город Хапур в том же штате. Там женщина написала жалобу в женском полицейском участке.

«Мои подписчики отписались, так как муж заставлял меня мыть посуду и убираться в доме. У меня не было времени делать ролики», — заявила Ниша полиции. Аруна Рай, дежурный полицейского участка в Хапуре, подтвердила The Independent, что правоохранители действительно получили жалобу.

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«Ниша подала жалобу о харассменте со стороны мужа. Когда муж представил свою сторону, мы выступили посредниками, и пара получила консультацию», — рассказала Рай. По ее словам, Ниша в итоге отозвала жалобу после нескольких консультаций.

По данным местных СМИ, случившееся вызвало общественный интерес в округе Хапур. Сообщалось, что пара состояла в браке недолго, а Виджендра в результате произошедшего потерял работу. The Independent отмечает, что, хотя вопрос с юридической точки зрения был решен, отношения между супругами остаются холодными — они продолжают жить раздельно.