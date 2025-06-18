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Мир

Работникам китайской компании запретили смотреться в зеркала и есть на рабочем месте

2 минуты чтения 21:53 18 июня

Руководство китайской компании Man Wah Holdings Ltd, специализирующейся на диванах, матрасах и панельной мебели, ввело строгие рабочие правила для своих сотрудников, согласно которым их могут оштрафовать за перекус на рабочем месте, нахождение в туалете и смотрение в зеркало. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Как пишет издание, правила компании также требовали, чтобы сотрудники отмечались на рабочем месте по шесть раз за день, и вводили обязательные сверхурочные часы работы. Тем, кто не хотел подчиняться нововведениям, предлагали уволиться.

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По данным SCMP, скандал вокруг компанииразгорелся в мае этого года, когда уведомление, разосланное старшим руководителем отдела коммерции Man Wah Holdings Ltd по фамилии Лю попало в сеть. В интернет попали и скриншоты из рабочего чата с Лю.

«Приближается сезон крупных рекламных акций, и некоторых людей нет на рабочих местах. Одни находятся в туалете, другие смотрятся в зеркала, третьи придумывают странные оправдания», — жаловался Лю. Он добавил, что если он поймает кого-то на рабочем месте играющим в азартные игры, то сразу же уволит сотрудника.

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За перекус на работе Лю ввел штраф в размере двух тысяч юаней (почти 22 тысячи рублей) для менеджеров, тысячи юаней (почти 11 тысяч рублей) для супервайзеров и 500 юаней (почти 5,5 тысяч рублей) для помощников менеджеров. За отсутствие на рабочем месте без причины более трех раз Лю решил вычитать из зарплаты две тысячи юаней, а тех, кто не выключил свои компьютеры после работы, — штрафовать на сто юаней.

«Те, кто бездельничает, заплатят штрафы, а я использую эти деньги, чтобы отправить бонусы в красных конвертах тем сотрудникам, которые действительно работают», — добавил Лю.

SCMP отмечает, что во внутренних документах компании также сказано, что сотрудника могут оштрафовать, если он ушел более чем на 10 минут, не заблокировал при этом компьютер и не задвинул стул. По данным издания, компания существует с 1992 года, в ней работает около 27 тысяч человек.

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