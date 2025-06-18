Запрет на донорство крови для геев отменили в Австралии

Власти Австралии отменили ограничения, не позволявшие становиться донорами крови и плазмы открытым геям и бисексуалам, сообщает Би-би-си.

Ранее всем мужчинам и трансгендерным женщинам, имевшим половые контакты с мужчинами в последние три месяца, было запрещено становиться донорами. Ограничения также действовали и для женщин, имевших половые контакты с бисексуальными мужчинами. Теперь кровь и плазму смогут сдать люди, имеющие половые отношения с одним и тем же партнером на протяжении шести месяцев вне зависимости от пола и сексуальной ориентации.

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Журналисты отмечают, что всем потенциальным донорам будут задавать вопрос о том, занимались ли они анальным сексом с новым партнером — в случае положительного ответа кровь можно будет сдать только через три месяца. На донорство плазмы при этом ограничений не будет.

Последней группой, представители которой не смогут сдавать плазму, останутся люди с ВИЧ или имеющие партнера с ВИЧ. При этом принимающие профилактический препарат PrEP люди смогут сдать плазму, но не кровь.

Би-би-си сообщает, что предыдущая редакция правил вводилась для предотвращения риска приема образцов у людей с потенциально более высоким риском заражения ВИЧ. Национальная служба донорства крови Австралии отметила, что к настоящему моменту они устарели и способствовали стигматизации большого количества людей.

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Власти страны ожидают, что снятие ограничений позволит расширить круг доноров на 625 тысяч человек, сохранив при этом текущие стандарты безопасности. Эти выводы опираются на результаты исследования, которое регулятор провел вместе с учеными — выяснилось, что при обработке плазмы активность патогенов снижается достаточно эффективно, чтобы исключить риск передачи инфекции реципиенту.

Обновленные правила донорства крови вступят в силу 14 июля, точная дата вступления в силу новых стандартов сдачи плазы пока не объявлена, но ожидается, что это произойдет в 2026 году.