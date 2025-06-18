Единственную в мире вакцину для профилактики ВИЧ с полугодовым действием одобрили в США

В США одобрили единственную в мире вакцину для профилактики ВИЧ, прививку которой можно будет делать два раза в год, сообщает Associated Press со ссылкой на компанию-производителя Gilead Sciences.

Как пишет издание, это первый шаг к тому, чтобы препарат, который может защитить миллионы людей, стал массово применяться. При этом пока неясно, сколько человек в США и за пределами страны получат доступ к препарату, отмечает AP.

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По его данным, последние исследования препарата под названием ленакапавир показали, что он почти полностью исключил новые инфекции у людей с высокими рисками заражения и оказался лучше других способов профилактики, например, таблеток. Директор по государственной политике amfAR, Фонда исследований СПИДа, Грег Миллетт считает, что вакцина может «положить конец передаче ВИЧ».

В то же время Миллетт указал на «зияющие дыры» в системе здравоохранения США и во всем мире, которые могут помешать не только обеспечить людей вакциной, но и гарантировать, что они вернутся за новым уколом через полгода.

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АР пишет, что препарат компании Gilead уже продается для лечения ВИЧ под торговой маркой Sunlenca. Профилактическая доза будет продаваться под другим названием — Yeztugo. ​​Он вводится в виде двух инъекций под кожу живота и действует как препарат медленного всасывания. Вакцина блокирует только передачу ВИЧ и не воздействует на другие заболевания, передающиеся половым путем.

Вакцина станет самым долгим типом профилактики ВИЧ — помимо нее разработаны таблетки для ежедневного применения и уколы, которые нужно ставить раз в несколько месяцев. По данным АР, ежегодно в мире регистрируется 1,3 миллиона новых случаев заражения ВИЧ.