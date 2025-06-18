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Мир

СМИ назвали Трампа угрозой господству доллара

2 минуты чтения 10:01

Политика администрации президента США Дональда Трампа отпугивает инвесторов и угрожает господству доллара как главной мировой валюты. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что с момента вступления Трампа в должность 20 января 2025 года американский доллар потерял более 10% своей стоимости по отношению к евро, фунту и швейцарскому франку и упал по отношению ко всем основным валютам мира.

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Как пишет издание, последний раз доллар падал так быстро в 2010 году, когда Федеральный резерв США (ФРС) «лихорадочно печатал» деньги, чтобы поддержать экономику после финансового кризиса. Теперь же, как отмечается, инвесторов отпугивает политика Трампа, а именно несколько основных моментов — развязанная им торговая война, раздувание дефицита бюджета в стремлении продавить налоговые льготы, давление на ФРС с целью снижения ставок.

Эксперты с удивлением наблюдают за безразличием команды Трампа к падению доллара, отмечает агентство. Среди трейдеров бытует мнение, что действующая американская администрация хочет продолжать девальвировать доллар, чтобы поддержать производство США. 

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Такие методы Bloomberg называет весьма рискованными. Так, бюджет США вырос уже до четырех триллионов долларов, большая часть которых поступает от иностранных инвесторов, и чем ниже падает доллар, тем большие убытки эти инвесторы несут при конвертации своей прибыли в валюту родной страны.

Ведущие аналитики, включая Morgan Stanley и Goldman Sachs, прогнозируют дальнейшее падение доллара в ближайшие годы, а некоторые из них ждут падения курса доллара еще на 10% уже в течение следующего года.

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