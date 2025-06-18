СМИ назвали Трампа угрозой господству доллара

Политика администрации президента США Дональда Трампа отпугивает инвесторов и угрожает господству доллара как главной мировой валюты. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что с момента вступления Трампа в должность 20 января 2025 года американский доллар потерял более 10% своей стоимости по отношению к евро, фунту и швейцарскому франку и упал по отношению ко всем основным валютам мира.
Как пишет издание, последний раз доллар падал так быстро в 2010 году, когда Федеральный резерв США (ФРС) «лихорадочно печатал» деньги, чтобы поддержать экономику после финансового кризиса. Теперь же, как отмечается, инвесторов отпугивает политика Трампа, а именно несколько основных моментов — развязанная им торговая война, раздувание дефицита бюджета в стремлении продавить налоговые льготы, давление на ФРС с целью снижения ставок.
Эксперты с удивлением наблюдают за безразличием команды Трампа к падению доллара, отмечает агентство. Среди трейдеров бытует мнение, что действующая американская администрация хочет продолжать девальвировать доллар, чтобы поддержать производство США.
Такие методы Bloomberg называет весьма рискованными. Так, бюджет США вырос уже до четырех триллионов долларов, большая часть которых поступает от иностранных инвесторов, и чем ниже падает доллар, тем большие убытки эти инвесторы несут при конвертации своей прибыли в валюту родной страны.
Ведущие аналитики, включая Morgan Stanley и Goldman Sachs, прогнозируют дальнейшее падение доллара в ближайшие годы, а некоторые из них ждут падения курса доллара еще на 10% уже в течение следующего года.