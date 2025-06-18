Множественное гражданство разрешат в Украине

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о введении института множественного гражданства, после его вступления в силу граждане Украины смогут приобретать гражданство других стран, не отказываясь от украинского, а иностранцы получат возможность претендовать на паспорт Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее законодательство страны прямо запрещало получать второй паспорт, но, как отмечают журналисты, этот вопрос стал особенно актуальным для страны после эмиграции миллионов украинцев из-за начала российского полномасштабного вторжения и распространения информации о том, что представители национальных меньшинств на западе Украины активно получают паспорта Румынии и Венгрии.

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Законопроект внес в парламент на рассмотрение президент Украины Владимир Зеленский еще в 2024 году, «РБК-Украина» отмечает, что идею еще в октябре 2023 года поддержал МИД страны. В пояснительной записке к законопроекту указано, что с его помощью власти надеются обеспечить возвращение в Украину граждан, покинувших страну из-за начала войны, а также создать условия для того, чтобы они не отказывались от гражданства.

Множественность гражданства не будет распространяться на людей, имеющих российский паспорт. В остальных случаях украинец сможет получить паспорт другой страны при приобретении гражданства иного государства по рождению, вступлении в гражданство страны усыновителей ребенка, при браке с иностранцем и по натурализации. Иностранцы смогут получить украинский паспорт в упрощенном порядке, для этого правительство сформирует специальный перечень государств.

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Украинские СМИ напоминают, что введение института множественного гражданства обсуждалось в Украине еще до 2022 года, но рассмотрение законопроектов по этой теме не привело к его установлению. Осенью 2021 года идею о его введении не поддержали почти половина украинцев.

Сейчас же власти страны считают, что разрешение иметь несколько паспортов продемонстрирует желание Украины показать своим гражданам, что их всегда ждут на родине, отмечал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. На данный момент законопроект еще не подписан Зеленским и не вступил в силу.