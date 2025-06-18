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Мир

Раскрыта крупнейшая кража драгоценностей в истории США

2 минуты чтения 11:59

Власти США предъявили обвинения семерым жителям Калифорнии, причастным к краже драгоценностей на 100 миллионов долларов. Крупнейшее ограбление в истории страны было совершено без оружия, пишет Би-би-си.

Резонансное преступление произошло в 2022 году. Грузовик компании Brinks, которая профессионально занимается перевозкой и хранением ценностей, был ограблен на отдаленной остановке. Один водитель в этот момент спал в кабине, а другой  — ел в придорожном кафе. 

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По данным следствия, злоумышленники следили за грузовиком с момента его выезда с ювелирной выставки в Сан-Франциско. Они проехали за ним почти 500 километров, а затем, на стоянке, воспользовавшись моментом, просто спилили замок и забрали 24 сумки с драгоценностями на 100 миллионов долларов. В частности, в сумках были золотые украшения, драгоценные камни и часы класса люкс.

Особенностью преступления стало отсутствие насилия — не было ни оружия, ни угроз. Это ограбление стало шоком для ювелирного сообщества США. Большая часть пострадавших — пожилые владельцы частных ювелирных компаний, участвовавших в выставке. Некоторым из них уже за 80 лет, и они рискуют остаться без средств к существованию, пишет Би-би-си.

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В американском Минюсте уже сообщили, что часть похищенных ювелирных изделий удалось найти в ходе недавних обысков, но точный объем возвращенного имущества не раскрывается. Адвокат пострадавших ювелиров Джерри Кролл отметил, что даже частичное возмещение станет для его клиентов спасением.

Следствие продолжается, и власти не исключают, что в деле могут появиться новые фигуранты.

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