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Мир

В ЕС заявили о подготовке России к длительной агрессии против Европы

2 минуты чтения 20:33

Глава внешней политики Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия уже представляет угрозу для ЕС из-за актов саботажа и кибератак, однако крупные военные расходы правительства указывают на то, что Владимир Путин собирается использовать армию страны в будущем. Об этом сообщает Associated Press.

Во время своего выступления в Страсбурге Каллас напомнила о неоднократных нарушениях Россией воздушного пространства других стран, совместных военных учениях с Беларусью и атаках на энергетические сети, трубопроводы и подводные кабели.

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Каллас подчеркнула, что Россия тратит на оборону больше, чем все 27 стран-членов Евросоюза вместе взятых, а в этом году страна выделит на оборонную отрасль больше, чем «на собственное здравоохранение, образование и социальную политику в целом».

«Это долгосрочный план для долгосрочной агрессии. Вы не тратите так много на вооруженные силы, если не планируете их использовать. Европа подвергается нападению, и наш континент находится в мире, который становится все более опасным», — заявила Каллас.

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В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия производит столько же оружия и боеприпасов за три месяца, сколько 32 страны-члена Североатлантического альянса производят вместе за год. По его мнению, к концу десятилетия Россия сможет нанести удар по стране НАТО, пишет Associated Press.

Как отмечает издание, военные эксперты считают, что российские атаки связаны в первую очередь со стремлением подорвать поддержку Украины. Однако в Европе растет обеспокоенность тем, что российские власти могут захотеть проверить пятую статью устава НАТО, в которой говорится о том, что нападение на кого-либо из членов альянса приведет к коллективному ответу других стран НАТО.

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