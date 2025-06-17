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Мир

Уилл Смит рассказал об отказе сниматься у Кристофера Нолана

2 минуты чтения 00:45

Американский актер Уилл Смит, известный по фильмам «Люди в черном», «Плохие парни», «Правила съема: метод Хитча», «Отряд самоубийц» и другим, рассказал в эфире радиостанции Kiss Xtra о том, что он отказался сниматься в фильме Кристофера Нолана «Начало».

«Не думаю, что я когда-нибудь говорил об этом публично, но сейчас скажу, потому что мы откровенничаем. Крис Нолан сначала принес мне “Начало”, и я его не понял. Я никогда не говорил об этом. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что фильмы, посвященные альтернативной реальности, не очень хорошо подаются», — заявил Смит.

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В год выхода фильма «Начало» The Hollywood Reporter писал, что изначально Нолан предложил главную роль в своем фильме Брэду Питту, но поставил условие, чтобы актер согласился на съемки в течение 48 часов. Питт отказался это делать, тогда Нолан обратился к Смиту. После его отказа режиссер позвал Леонардо Ди Каприо, который в итоге и сыграл Доминика Кобба.

Ранее Смит рассказал, что он также отказался от роли Нео в «Матрице», которого сыграл Киану Ривз. По словам актера, режиссеры Вачовски не убедили его сняться в фильме, рассказывая больше о технических деталях съемки, нежели о сюжете ленты.

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«Представьте себя в драке. Вы, например, прыгаете. Представьте, что вы можете остановить прыжок на середине движения. И тогда люди смогут видеть вокруг вас на 360 градусов… Мы собираемся изобрести эти камеры, и тогда люди смогут увидеть весь прыжок, когда вы остановитесь в середине прыжка», — рассказал Смит о том, как ему представили «Матрицу».

Актер отказался от съемок в пользу фильма «Дикий, дикий Запад», назвав это ужасной ошибкой. Помимо этого, Смит отказался также от участия в фильме Квентина Тарантино «Джанго освобожденный», объяснив это тем, что он не сошелся во взглядах с режиссером.

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