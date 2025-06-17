США распустили группу по давлению на Россию

Администрация президента США Дональда Трампа в последнее время отложила работу межведомственной рабочей группы, которая была создана для того, чтобы разрабатывать стратегии по давлению на Россию и ускорить мирные переговоры с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три неназванных источника в администрации Трампа.

Как пишет агентство, группа появилась в марте или апреле этого года, однако о ее существовании стало известно только сейчас. Утверждается, что деятельность группы контролировал Совет национальной безопасности США (СНБ). В нее также входили представители Госдепартамента, Министерства финансов, Пентагона и Разведывательного сообщества. В частности в составе группы работал Эндрю Пик, директор российского и европейского направлений в СНБ, который был отстранен от должности в мае.

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Reuters отмечает, что неизвестно, кто именно распорядился прекратить работу группы, однако ее роспуск последовал за массовыми увольнениями сотрудников Совета национальной безопасности, в том числе и тех, кто непосредственно занимался вопросом войны в Украине. Это могло сделать невозможной дальнейшую работу группы.

Кроме того, роспуск группы последовал за приостановкой работы некоторых агентств национальной безопасности США по скоординированным усилиям, направленным на противодействие российским диверсионным и дезинформационным операциям.

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По словам источников Reuters, среди тем, которые обсуждались в группе, был в частности вопрос о том, каким образом США могли бы оказывать давление на бывшие советские республики, а также другие страны Восточной Европы и Азии, чтобы ограничить поток товаров и энергоносителей в Россию и из нее.

Агентство отмечает, что прекращение деятельности группы усилит беспокойство европейских политиков из-за отношений США с Россией и нежелания администрации Трампа выражать полную поддержку Украине, особенно в преддверии саммита членов НАТО, который запланирован на конец июня.

