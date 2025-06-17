Названы самые удобные для жизни города мира

Издание The Economist опубликовало рейтинг самых удобных для жизни городов мира. Авторы отметили, что условия жизни в различных регионах света не улучшаются второй год подряд из-за роста мировой нестабильности. Лидером рейтинга стал Копенгаген, аутсайдером — Дамаск.

Журналисты отмечают, что Вена впервые с 2021 года не заняла первое место. Причиной стали два предотвращенных теракта — один должен был произойти на концерте американской певицы Тейлор Свифт, другой на железнодорожном вокзале австрийской столицы. Теперь Вена делит второе место с швейцарским Цюрихом, в пятерку также вошли Мельбурн и Женева. Российских городов в десятке лучших не оказалось.

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The Economist отмечает, что лишь в трех из топ-20 городов рейтинга проживают более шести миллионов человек, что свидетельствует о том, что небольшим по размеру городам проще добиться высоких показателей удобности жизни. В мегаполисах, по мнению авторов рейтинга, выше опасность террористических актов и уровень преступности, а на комфорт влияет также и загруженность городских дорог.

Всего в рейтинге оценку получили 173 города, баллы выставлялись по пяти категориям — здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура, стабильность. Среди 10 городов с наименьшей суммой баллов оказалась и столица Украины Киев, которая находится под постоянными обстрелами после начала российского полномасштабного вторжения.

Самое большое падение в рейтинге по сравнению с 2024 годом показал канадский Калгари, он потерял 13 позиций. Значительно (минус 10 позиций) потерял также город Нумеа в Новой Каледонии, сразу три европейских города (Манчестер, Лондон и Роттердам) потеряли девять позиций.

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Заметнее всего выросли позиции городов Эль-Хубар в Саудовской Аравии (13 позиций), индонезийской Джакарты (10 позиций), на шесть пунктов поднялись таиландские Бангок и Чиангмай, греческие Афины, а также Люксембург и Гонконг. Ни один из этих населенных пунктов не вошел в топ-10, ближе всех оказался Люксембург, занявший 11 строчку.

Журналисты отмечают, что перспективы роста уровня жизни в городах мира нельзя назвать однозначными. Нанесшие значительный ущерб показатели инфляции снижаются, однако одновременно растет геополитическая напряженность, которая угрожает стабильности жизни горожан в различных частях мира.