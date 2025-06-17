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Мир

«Оземпик» снижает вес хуже операции на желудке

2 минуты чтения 17:26

Популярные инъекционные препараты, которые используются для лечения диабета II типа и ожирения, такие как «Оземпик» на основе семаглутида и «Мунджаро» на основе тирзепатида, менее эффективно снижают вес в условиях реального лечения по сравнению с клиническими испытаниями. Это обнаружили американские ученые во время исследования, в ходе которого они сравнивали снижение массы тела с помощью препаратов от ожирения и операции по уменьшению объема желудка, сообщает The Guardian.

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Для своего исследования ученые рассмотрели данные о потере веса у более чем 51 тысячи пациентов с индексом массы тела от 35. Примерно 38,5 тысяч из них принимали семаглутид или тирзепатид, а 12,5 перенесли бариатрическую операцию, при которой хирурги уменьшают объем желудка пациента.

Ученые выяснили, что бариатрическая операция в среднем снижает массу тела на 26,5% через два года, а прием семаглутида или тирзепатида в среднем снижает вес на 5,7%. При этом согласно прошлым испытаниям, инъекции помогают сбросить до 20% массы тела, отметили авторы исследования.

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«В реальном мире среднестатистический пациент, принимающий [ингибиторы рецепторов гормона ГПП-1, который выделяется, когда человек поел], не теряет вес так, как мы видим в клинических испытаниях», — сообщил Каран Чхабра, ведущий автор исследования. По его словам, более надежный способ снизить вес на 20-30% — это бариатрическая операция.

Не принимавший участия в исследовании профессор Навид Саттар из Университета Глазго сказал The Guardian, что при лечении инъекциями в реальной жизни пациенты часто прекращают прием лекарств раньше времени из-за их стоимости или побочных эффектов. Саттар отметил, что правильно сделанная операция будет эффективнее и дешевле инъекций в долгосрочной перспективе.

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