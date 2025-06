Представитель Канье Уэста опроверг его смену имени

Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст, также известный под именем Ye, не менял свое имя. Об этом, как передает американское издание The Mirror, сообщил представитель артиста Майло Яннопулос. Ранее многие американские и европейские СМИ сообщили о том, что Канье Уэст вновь сменил имя.

Издания ссылались на финансовые документы, связанные с принадлежащим ему одежным брендом Yeezy Apparel, а также звукозаписывающими компаниями Yeezy Record Label LLC и Getting Out Our Dreams Inc., которые его главный бухгалтер Хуссейн Лалани отправил властям штата Калифорния.

Как сообщалось, в них рэпер именует себя Ye Ye. В связи с этим СМИ написали, что рэпер официально поменял имя, но, по словам его представителя, все оказалось проще. «Нет никакого “Ye Ye“.Это была странность, созданная онлайн-формой, которая требовала написать что-то в полях имени и фамилии», — сообщил Яннопулос.

Ранее Канье Уэст официально сменил свое имя на Ye и, когда его называли старым именем, реагировал болезненно: так, в мае этого года неправильное имя, вероятно, стало причиной срыва интервью рэпера у известного британского телеведущего Пирса Моргана.

«Сегодня я снова брал интервью у Канье Уэста. Как я и ожидал, учитывая то, что я недавно о нем говорил, это не продлилось долго и не прошло хорошо. Он свалил, как большой ребенок, прежде чем я успел спросить его, почему он превратился в мерзкого, любящего Гитлера, прославляющего нацистов антисемитского ублюдка», — написал Морган по этому поводу в соцсетях.

Когда один из поклонников Уэста написал в соцсети X, что «Пирс Морган назвал его “Канье Уэстом”, и поэтому Ye покинул интервью», Пирс ответил: «Его имя в аккаунте X — @kanyewest».

Позже рэпер написал, что намерен перестать использовать аккаунт @kanyewest и заведет новый — @ye.