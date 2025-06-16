WhatsApp введет платные подписки

Мессенджер WhatsApp начнет показывать пользователям рекламу, а также введет платные подписки на каналы, сказано в публикации на сайте компании. Разработчики подчеркнули, что для тех, кто использует мессенджер только для общения с друзьями и близкими, никаких заметных изменений не произойдет.

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В новой версии WhatsApp пользователи смогут оформлять ежемесячные платные подписки на каналы, чтобы «поддерживать их авторов и получать эксклюзивные обновления», сообщают разработчики. При этом блогерам будет доступно платное продвижение своих каналов через каталог мессенджера. Вице-президент по продукту WhatsApp Элис Ньютон-Рекс сообщила, что Meta в первое время не будет брать комиссию с подписок, но в будущем планирует взимать 10%.

Реклама в WhatsApp будет встроена в статусы, расположенные в разделе «Актуальное». В этом же разделе доступны каналы, а после обновления приложения там появятся платные подписки и продвижение. При просмотре рекламы пользователь сможет сразу перейти к переписке с автором о предлагаемых товарах и услугах.

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Разработчики сообщили, что пользователи будут получать рекламу в зависимости от страны или города проживания, языка, особенностей своего взаимодействия с рекламой, а также списка каналов, на которые они уже подписаны. При этом Meta обещает не использовать для рекламы в приложении информацию из Facebook и Instagram, если они не привязаны к профилю, сообщила Ньютон-Рекс.

Агентство Bloomberg отмечает, что реклама и платные подписки появятся в приложении впервые с покупки мессенджера компанией Meta в 2014 году.