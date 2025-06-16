В Европе ужесточат правила транзитного проезда

Испания ввела аэропортовую транзитную визу для россиян. Это означает, что с 12 июля при перелете по обычному, не дипломатическому паспорту через аэропорты страны гражданам России потребуется специальная виза. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Испании.

Телеграм-канал «Улететь» отмечает, что человека не посадят на самолет без транзитной визы, даже если он не собирается покидать транзитную зону аэропорта и выходить в город. В качестве примера телеграм-канал приводит маршрут Стамбул — Мадрид — Рио-де-Жанейро и пишет, что россиянина снимут с рейса уже в Стамбуле.

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«Каждая страна ЕС может дополнять список стран, гражданам которых нужна транзитная виза. Почему Россия попала в испанский список — вопрос открытый», — отмечает «Улететь». При этом телеграм-канал «Испанский паспорт» предположил, что такая мера связана с увеличением просителей международной защиты, которую россияне запрашивают в транзитных зонах.

Согласно информации на сайте Испанского МИД, аэропортовую транзитную визу для перелета через любую страну Евросоюза сейчас обязаны получать граждане Афганистана, Бангладеша, Эритреи, Эфиопии, Ганы, Ирана, Ирака, Нигерии, Пакистана, Демократической Республики Конго, Сомали и Шри-Ланки.

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В то же время аэропортовые транзитные визы от россиян требуют еще Чехия и Франция — в случае Франции важно, из какой страны прилетел гражданин России. При этом транзитные визы не нужны, если у россиянина есть виза типа С или D, выданная любой страной Шенгенского соглашения, а также Исландией, Лихтенштейном, Норвегией или Швейцарией, дипломатический паспорт и ряд других критериев.

Оформить транзитную визу можно в консульстве, предоставив заполненную анкету, фотографии, паспорт, подтверждение оплаты визового сбора, документы о маршруте поездки после выезда из шенгенской зоны, подтверждение об отсутствии намерения въезжать в европейские страны и подтверждение проживания на территории консульского округа.