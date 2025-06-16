EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

СМИ: топ-менеджеры ИИ-компаний увольняются из-за страха уничтожить человечество

2 минуты чтения 20:28

Как минимум 10 человек, в том числе несколько топ-менеджеров, покинули ведущие компании по разработке искусственного интеллекта из-за серьезных опасений по поводу мощи новой технологии, включая потенциальную способность ИИ уничтожить человечество, выяснило издание Axios. Журналисты также отметили, что многие создатели ИИ оценивают вероятность уничтожения человечества как высокую, и этот вопрос даже стал привычной темой для споров среди сотрудников Google, OpenAI и Meta.

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
Общество7 минут чтения

Издание сообщило, что основатель чат-бота Grok Илон Маск оценивает вероятность p(doom) — уничтожения человечества искусственным интеллектом — в 20%, генеральный директор Google Сундар Пичаи называет такую вероятность «довольно высокой», а генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи говорит о 10-25%.

«Сами создатели ИИ, которые признают, что не знают наверняка, как он на самом деле работает, видят вероятность того, что он уничтожит наш вид, 1 из 10, может быть, 1 из 5. Вы бы сели в самолет при таких шансах? Вы бы построили самолет и пустили бы других при таких шансах?» — заявили сооснователи Axios Джим Вандехей и Майкл Аллен.

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры?
Интернет и мемы8 минут чтения

Ранее Axios со ссылкой на отчет Anthropic сообщило, что новая ИИ-модель этой компании Opus 4 оказалась способна лгать и шантажировать, чтобы защитить себя от отключения. По данным издания, разработчики впервые присвоили третий уровень риска по своей внутренней четырехбалльной шкале и ввели дополнительные меры безопасности.

В отчете было сказано, что Opus 4 в ходе эксперимента получила поддельные письма о ее скором отключении, а также о внебрачной связи инженера, ответственного за ее удаление. После этого нейросеть несколько раз попыталась шантажировать сотрудника Anthropic, упоминая компромат.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Общество
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
00:01 17 июня
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01
Мама, все хорошо
Криминал
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
17:00 15 июня
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Общество
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
00:01 15 июня
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Интернет и мемы
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
17:00 14 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования