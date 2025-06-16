Юрист рассказал о требовании к россиянам подтверждать непрохождение военной службы для продления ВНЖ Эстонии

Юрист из «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга рассказал на своей странице в соцсети Х об отказах россиянам в продлении рабочего ВНЖ Эстонии без справки о том, что они не проходили военную службу или военно-учебную подготовку в России.

«С одной стороны, это формально законно: полиция действительно может запрашивать дополнительные сведения, а иностранец обязан способствовать выяснению обстоятельств, влияющих на его право пребывания в Эстонии», — написал Клыга.

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При этом он отметил, что эстонские власти игнорируют в частности приписные свидетельства, которые выдаются россиянам при постановке на военный учет, но в случае прохождения службы заменяются на военный билет. От россиян требуют получить специальную справку о том, что они не проходили службу, которую, по словам Клыги, «российские военкоматы по сути не выдают».

Юрист добавил, что эстонская полиция и суды считают безопасным для россиян приехать в Россию и лично прийти в военкомат за справкой. «Так, в одном из дел суд пояснил, что “получение справки не требует выражения политической позиции в государственных органах”», — пишет Клыга.

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По его словам, такие требования эстонских властей связаны с тем, что правительство рассматривает россиян как людей, потенциально связанных со страной-агрессором и из-за этого несущих в себе дополнительные риски.

«Очевидно, что такая политическая позиция суда прямо исходит из резолюции Парламента Эстонии от октября 2022 года , признавшей Россию государством-спонсором терроризма, а также из схожей резолюции Европарламента того же периода», — считает юрист.

Клыга отметил, что он отправил запрос в эстонское МВД с требованием разъяснить позицию ведомства. Юрист добавил, что он и его коллеги будут пытаться убедить местную полицию в том, что для доказательства непрохождения военной службы в России можно использовать не только справку, за которой надо лично ехать в Россию.