EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Юрист рассказал о требовании к россиянам подтверждать непрохождение военной службы для продления ВНЖ Эстонии

2 минуты чтения 23:15 16 июня | Обновлено: 23:17 16 июня

Юрист из «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга рассказал на своей странице в соцсети Х об отказах россиянам в продлении рабочего ВНЖ Эстонии без справки о том, что они не проходили военную службу или военно-учебную подготовку в России.

«С одной стороны, это формально законно: полиция действительно может запрашивать дополнительные сведения, а иностранец обязан способствовать выяснению обстоятельств, влияющих на его право пребывания в Эстонии», — написал Клыга.

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
Общество7 минут чтения

При этом он отметил, что эстонские власти игнорируют в частности приписные свидетельства, которые выдаются россиянам при постановке на военный учет, но в случае прохождения службы заменяются на военный билет. От россиян требуют получить специальную справку о том, что они не проходили службу, которую, по словам Клыги, «российские военкоматы по сути не выдают».

Юрист добавил, что эстонская полиция и суды считают безопасным для россиян приехать в Россию и лично прийти в военкомат за справкой. «Так, в одном из дел суд пояснил, что “получение справки не требует выражения политической позиции в государственных органах”», — пишет Клыга.

Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
Общество7 минут чтения

По его словам, такие требования эстонских властей связаны с тем, что правительство рассматривает россиян как людей, потенциально связанных со страной-агрессором и из-за этого несущих в себе дополнительные риски.

«Очевидно, что такая политическая позиция суда прямо исходит из резолюции Парламента Эстонии от октября 2022 года , признавшей Россию государством-спонсором терроризма, а также из схожей резолюции Европарламента того же периода», — считает юрист. 

Клыга отметил, что он отправил запрос в эстонское МВД с требованием разъяснить позицию ведомства. Юрист добавил, что он и его коллеги будут пытаться убедить местную полицию в том, что для доказательства непрохождения военной службы в России можно использовать не только справку, за которой надо лично ехать в Россию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Общество
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
00:01
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42 16 июня
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01 16 июня
Мама, все хорошо
Криминал
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
17:00 15 июня
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Общество
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
00:01 15 июня
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Интернет и мемы
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
17:00 14 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования