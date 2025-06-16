Военный парад Трампа назвали «полным отстоем»

Устроенный президентом США Дональдом Трампом военный парад в Вашингтоне, официально приуроченный к 250-летию вооруженных сил США, но также совпавший с 79-м днем рождения главы Белого дома, не понравился даже его сторонникам. Об этом пишет британское издание The Guardian. Газета отмечает, что некоторые зрители парада назвали его «полным отстоем».
«Войска маршировали. Танки и бронетранспортеры катились. Вертолеты грохотали. Парашютисты спускались с пасмурного неба», — говорится в публикации. «Но, несмотря на все это, парад не стал ни тоталитарным зрелищем по образцу Северной Кореи, который мрачно предсказывали критики Трампа, ни триумфом национализма MAGA (Make America Great Again — прим. “Холода”), которого жаждали самые ярые поклонники американского президента, — написал автор статьи, — Это был просто парад — парад, который, несмотря на все потраченные миллионы долларов, вызванные споры и изнурительные меры безопасности, оказался разочарованием».
Как пишет газета, среди публики было много как противников, так и сторонников Трампа, хотя из-за плохой организации многие с трудом могли найти «своих». Так, Ники Сундт стояла в молчаливом одиночном пикете на обочине дороги. В руках она держала плакат с карикатурой на Дональда Трампа. На картинке нарисованный в мультяшном стиле президент откидывает назад свой зачес, чтобы показать свастику, нарисованную на лбу. На плакате была надпись «Спасите нашу демократию».
Рядом с ней оказалась компания мужчин-трампистов, которые описали свое занятие как «контрпротест на контрпротест на протест или что-то в этом роде». Один из них был закутан в американский флаг, а другой держал в руках гигантскую фотографию Трампа в короне с призывом «Трампа в короли».
Как пишет издание, сам военный парад не вызвал особенного интереса ни у сторонников, ни у противников президента. Так, сотни людей потянулись на выход еще до завершения мероприятия. Кроме того, праздничное, как предполагалось, событие было омрачено пасмурной погодой и плохой организацией. На территорию парада было мало входов, а единственную еду, которую там можно было купить продавали несколько фуд-траков, из-за чего к ним образовались очереди по 40-50 человек.