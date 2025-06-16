Ученые объяснили пение птиц по утрам

Американские орнитологи из Центра биоакустики имени Лизы Янг при Лаборатории орнитологии Корнеллского университета выяснили, что уровень освещенности, температура и акустические свойства среды почти не влияют на пение птиц по утрам. На исследование обратило внимание издание Naked Science.
Авторы исследования изучили пение птиц в горном массиве Западные Гаты на западном побережье Индии. Для этого они применили пассивный акустический мониторинг — метод, при котором в лесу размещают десятки микрофонов для записи звуков животных. Таким образом они смогли записать 40 тысяч часов пения 69 видов птиц в 43 точках.
Среди видов, пение которых удалось записать, 20 пели по утрам чаще других. В том числе сероголовая канареечная мухоловка, некоторые представители рода дронго и длинноклювая пеночка. Преимущественно на закате пел только один вид — черноголовый бабблер.
Ученые предполагали, что пение на рассвете может быть связано с освещенностью или более эффективной передачей звука по утрам при меньшем ветре и более стабильной температуре. Другие гипотезы, которые они рассмотрели, касались защиты территории или координации внутри стаи при поиске пищи.
Согласно исследованию, на рассвете чаще других поют всеядные птицы, а также высоко территориальные виды, которые живут стаями на определенной территории и охраняют ее от конкурентов. Ученые сообщили, что у них вызвало удивление, что им не удалось найти доказательств связи между пением птиц на рассвете и факторами окружающей среды в это время: температурой, светом и акустическими свойствами среды.