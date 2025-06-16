Instagram проигрывает конкуренцию за зумеров

Руководство компании Meta, которой принадлежит социальная сеть Instagram, обеспокоено невысоким интересом к ней со стороны зумеров и пытается привлечь их внимание к платформе. Молодые люди при этом активнее пользуются YouTube и TikTok, а Instagram используют не для того, чтобы делиться фотографиями. Об этом пишет The New York Times.

Молодые люди, как отмечают журналисты, предпочитают не публиковать контент в ленте Instagram, ограничиваясь общением в личных сообщениях и большим количеством выложенных историй, исчезающих уже через 24 часа. Meta утверждает, что зумеры отправляют в три раза больше сообщений, чем старшие поколения.

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Instagram планирует внедрить нововведения, которые, как рассчитывают в руководстве платформы, помогут привлечь внимание зумеров. Например, соцсеть может позволить публиковать посты, которые будут показываться не всем подписчикам, и запустить новую программу творческой и финансовой поддержки для авторов контента.

Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что форматы Stories и Reels, уже работающие в Instagram, воспринимаются зумерами в качестве копий функционала других площадок. Однако Instagram еще может воспользоваться проблемами конкурентов в борьбе за зумеров — X проходит через эпоху турбулентности после приобретения ее Илоном Маском, будущее TikTok в США остается неопределенным, а Facebook все также остается «совершенно не крутым».

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Молодые люди отмечают, что считают TikTok более привлекательной платформой, а публикацию фото в Instagram собеседники журналистов назвали «милым» действием со стороны миллениалов. Почти половина подростков, опрошенных Piper Sandler, считают своей любимой платформой TikTok. Instagram зумеры интересуются для построения бизнеса, просмотра кулинарных видео, а также для поддержания связей с друзьями. При этом они отмечают, что беспокоятся о влиянии платформы на свое психическое здоровье.