Доджу Кэт раскритиковали за плохое отношение к фанатам

Американская певица Доджа Кэт обрушилась с резкой критикой на фаната, подарившего ей футболку. За неделю до этого она снялась в видео с ним. Теперь в соцсетях обсуждают отношения Доджа Кэт c поклонниками и ее право на отстаивание личных границ.

Видео, которое выложил в TikTok блогер Пабло Тамайо, быстро стало вирусным: Пабло снимает футболку, передает певице и обнимает ее, при этом Doja Cat выглядит настроенной дружелюбно — она улыбается, благодарит фаната и целует его в щеку. По словам тиктокера, встреча произошла на улице в Лос-Анджелесе, а снимал ее оказавшийся поблизости приятель.

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Через неделю в соцсети X появилось несколько сообщений от Доджа Кэт, посвященных этому видео. Она назвала эту встречу «кошмаром» и подчеркнула, что «если она улыбается, это еще ничего не значит».

«И не надо трогать меня и хватать, когда ты меня,*****, даже не знаешь. Серьезно, в такие моменты мне стоит быть строже. И он даже не знал моего чертового имени, а уже трогал меня и целовал в лицо — это кошмар», — написала певица. В следующем твите она добавила, что «выбросила эту вонючую футболку», а чуть позже , после появления негативных комментариев в свой адрес, удалила оба сообщения.

Тамайо такая реакция певицы удивила. Он записал видео, в котором пояснил свою позицию и принес извинения. «Я гей и никогда бы не поставил ее в неудобное положение. Даже камеру не включил бы без ее разрешения. Доджа — звезда, конечно, ей хочется четко расставить границы. Прошу прощения за случившееся», — сказал блогер.

Пользователи соцсетей разделились во мнении. Одни считают, что Доджа Кэт имеет право отстаивать свои личные границы. Другие писали о том, что певице следует проявлять больше уважения к своим поклонникам.

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Это не первый раз, когда поведение Доджи Кэт вызывает вопросы у аудитории. В 2022 году после отмены концерта в Парагвае из-за урагана она написала в X несколько гневных постов и заявила, что не будет больше фотографироваться с фанатами. В том же году произошла перепалка с актером из «Очень странных дел», 17–летним Ноа Шнаппом. После ссоры с ним Дожда Кэт вышла в прямой эфир и публично в резких выражениях прокомментировала ситуацию. В 2023 году американка раскритиковала своих фанатов за то, что они называют себя Kittenz, и заявила, что больше не нуждается в их поддержке.