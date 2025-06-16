EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Доджу Кэт раскритиковали за плохое отношение к фанатам

2 минуты чтения 15:10

Американская певица Доджа Кэт обрушилась с резкой критикой на фаната, подарившего ей футболку. За неделю до этого она снялась в видео с ним. Теперь в соцсетях обсуждают отношения Доджа Кэт c поклонниками и ее право на отстаивание личных границ.

Видео, которое выложил в TikTok блогер Пабло Тамайо, быстро стало вирусным: Пабло снимает футболку, передает певице и обнимает ее, при этом Doja Cat выглядит настроенной дружелюбно — она улыбается, благодарит фаната и целует его в щеку. По словам тиктокера, встреча произошла на улице в Лос-Анджелесе, а снимал ее оказавшийся поблизости приятель.

Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
Интернет и мемы9 минут чтения

Через неделю в соцсети X появилось несколько сообщений от Доджа Кэт, посвященных этому видео. Она назвала эту встречу «кошмаром» и подчеркнула, что «если она улыбается, это еще ничего не значит».

«И не надо трогать меня и хватать, когда ты меня,*****, даже не знаешь. Серьезно, в такие моменты мне стоит быть строже. И он даже не знал моего чертового имени, а уже трогал меня и целовал в лицо — это кошмар», — написала певица. В следующем твите она добавила, что «выбросила эту вонючую футболку», а чуть позже , после появления негативных комментариев в свой адрес, удалила оба сообщения.

Тамайо такая реакция певицы удивила. Он записал видео, в котором пояснил свою позицию и принес извинения. «Я гей и никогда бы не поставил ее в неудобное положение. Даже камеру не включил бы без ее разрешения. Доджа — звезда, конечно, ей хочется четко расставить границы. Прошу прощения за случившееся», — сказал блогер.

Пользователи соцсетей разделились во мнении. Одни считают, что Доджа Кэт имеет право отстаивать свои личные границы. Другие писали о том, что певице следует проявлять больше уважения к своим поклонникам.

Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
Общество7 минут чтения

Это не первый раз, когда поведение Доджи Кэт вызывает вопросы у аудитории. В 2022 году после отмены концерта в Парагвае из-за урагана она написала в X несколько гневных постов и заявила, что не будет больше фотографироваться с фанатами. В том же году произошла перепалка с актером из «Очень странных дел», 17–летним Ноа Шнаппом. После ссоры с ним Дожда Кэт вышла в прямой эфир и публично в резких выражениях прокомментировала ситуацию. В 2023 году американка раскритиковала своих фанатов за то, что они называют себя Kittenz, и заявила, что больше не нуждается в их поддержке.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01
Мама, все хорошо
Криминал
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
17:00 15 июня
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Общество
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
00:01 15 июня
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Интернет и мемы
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
17:00 14 июня
Я перешла из ислама в православие
Общество
Я перешла из ислама в православие
Теперь я работаю иконописцем. Мои отец и братья об этом не знают
00:01 14 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования