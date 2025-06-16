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Мир

«Американскую мечту» могут позволить себе все меньше жителей США

2 минуты чтения 15:28

Значительное число жителей США думают не о процветании общества, а о том, как приблизиться к стандартам жизни среднего класса. Минимальный уровень качества жизни не могут позволить себе 60% домохозяйств из группы с самым низким уровнем дохода. Об этом со ссылкой на выводы экспертов из американской аналитической организации LISEP пишет CNBC.

Аналитики считают причиной этого явления рост расходов, значительно опережающий темпы роста заработной платы. Они отмечают, что с 2003 по 2023 годы расходы на медицину выросли на 301%, поездки подорожали на 170%, воспитание детей обходится дороже на 107%, а арендная плата выросла на 131%. Реальная покупательная способность американцев за тот же период снизилась на 4%.

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Журналисты отметили, что по официальным данным лишь 11% американцев проживают в условиях бедности. Однако в реальности все меньше семей в США могут позволить себе «американскую мечту», оказываясь в долгах. Они вынуждены отказываться от важнейших шагов долгосрочного финансового планирования. Например, для покупки абонемента в спортзал или оплаты отпуска им приходится отказываться от идеи накопить средства на оплату обучения в колледже или от инвестиций в пенсионный фонд.

Основатель LISEP Джин Людвиг в разговоре с журналистами отметил, что многие из основных экономических показателей связаны с «индексами выживания» и не дают возможности проанализировать реальное экономическое положение домохозяйств. Для этого он вместе с коллегами разработал собственный индекс минимального качества жизни, при расчете которого учитываются расходы не только на товары и услуги первой необходимости, но и траты на ведение «полноценной» жизни.

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К ним, например, относятся подписки на кабельное вещание и стриминговые сервисы, случайные походы в простые рестораны и на шесть фильмов в год, а также на организацию семейного праздничного стола.

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