На Верку Сердючку пожаловались в полицию за песни на русском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь обратился в полицию с требованием провести проверку действий исполнителя Андрея Данилко (псевдоним — Верка Сердючка), который исполнял песни на русском языке во время концерта в Киеве. Об этом Креминь объявил на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению чиновника, Данилко исполнением песен на русском языке нарушил законодательство Украины. «Мы не допустим, чтобы в украинской столице под видом «развлечения» снова легализовали языковое присутствие страны-агрессора. Это вопрос не закона, а национальной гордости», — написал Креминь. В комментариях к посту его действия раскритиковали украинцы.

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Они отметили, что Данилко внес вклад в продвижение интересов Украины в мире и оказывал поддержку вооруженным силам страны. Его преследование в одном из комментариев названо «позором», а самому Креминю напомнили про значительное количество русскоязычных людей, проживающих в Украине.

Представитель исполнителя в комментарии для «Украинской правды» отметил, что Данилко не разговаривал на русском языке во время концерта, а песни исполнялись на «локальном диалекте — полтавском суржике». Также, по словам представителя, законодательство Украины не запрещает гражданам Украины, не имеющим российского паспорта, исполнять авторские песни на русском языке.

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В своем посте Креминь ссылается на статьи 23 и 29 украинского закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. При этом 23 статьей данного закона допускается использование во время мероприятий иностранных языков «если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия», а положение статьи об обязательном использовании украинского языка на публичном мероприятии не распространяется на исполнение или воспроизведение песен. Музыкальные концерты в перечне видов мероприятий, регулируемых этим законом, не упоминаются.