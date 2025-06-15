Захотевшая роскошной жизни китаянка знакомилась с богатыми мужчинами и грабила их дома

Выросшая в бедной семье 24-летняя Инь Сюэ из китайской провинции Хунань оказалась на скамье подсудимых после полицейского расследования, выявившего использование ей преступной схемы по обогащению за счет обеспеченных мужчин. Она знакомилась с ними, съезжалась, выносила из дома все имущество от бытовой техники до дизайнерских ремней и продавала его онлайн. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Женщина занялась этим после того, как в 18 лет посетила «пышную» свадьбу одного из друзей своего партнера. Она начала завидовать дизайнерской одежде молодоженов, наличию у них виллы и обслуживающего персонала. «Я поняла, что тоже хочу такой роскошной жизни. Но мне пришлось самой зарабатывать на нее», — сказала Сюэ.

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Китаянка поставила себе цель заработать за пять лет 10 миллионов юаней (около 1 миллиона 400 тысяч долларов), чтобы купить дом в Шэньчжэне и воссоединиться с семьей. Сначала она по совету учителя устроилась на работу в пекинскую гостиницу, уволившись оттуда уже через год из-за неудовлетворенностью условиями работы. Позже она попробовала работать продавцом-консультантом, моделью и стримером, но решила, что движется к своей цели слишком медленно.

Тогда Сюэ решила заняться фитнесом, посетить занятия по обучению этикету и потратить часть накоплений на пластические операции, чтобы встречаться с богатыми мужчинами. Она знакомилась с ними в социальных сетях, а после переезда вызывала грузчиков, чтобы вывезти все имущество, которое было в виллах.

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SCMP отмечает, что женщина обокрала восемь мужчин на сумму более 200 тысяч юаней (30 тысяч долларов США) всего за несколько месяцев. Ее жертвы не заявляли об этом властям, чтобы избежать публичного высмеивания. О схеме стало известно от девятого мужчины, который сумел доказать ограбление по записям с камер наблюдения. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Сама она продолжала жить скромно, ее дневные расходы не превышали 30 юаней (4 доллара) в день. Женщина пользовалась бесплатными образцами косметики и снимала комнату в подвале одного из отелей Шанхая. Материал о ее истории показали по китайскому телевидению в рамках программы по правовому просвещению населения.