Эксперты оценили финансовые советы ChatGPT

Журналисты The Guardian проверили эффективность советов по управлению финансами, которые дает один из самых популярных чат-ботов мира ChatGPT. Для этого они задали бесплатной версии ИИ вопросы о пенсионных накоплениях, ипотеке, финансировании образования детей и оформлении страховых полисов.

Ответы журналисты показали экспертам, попросив оценить их практическую реализуемость, полезность, точность и потенциальную выгодность. В среднем, как отмечается в тексте материала, ChatGPT давал неглубокие ответы, которые при этом можно использовать для первичного ознакомления с материалом, который затем пригодится при обращении к специалисту. Однако некоторые советы приятно удивили экспертов.

Мама, все хорошо Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек Криминал 18 минут чтения

Самый полезный совет, по мнению опрошенных The Guardian экспертов, ChatGPT дал по запросу о выборе стратегии для приумножения пенсионных накоплений — в нем журналисты уточнили возраст человека, размер зарплаты, отчисляемый на пенсию процент и количество накоплений. Эксперт назвал советы ИИ разумными и учитывающими некоторые нюансы, которые консультанты обычно объясняют людям.

Гораздо хуже ИИ справился с советами по ипотеке — эксперт назвал их «мешаниной» и указал на наличие явных правовых неточностей. Чат-бот не справился со сравнением выгодности ипотечных договоров различной продолжительности. В целом информация от ИИ не сильно отличалась от той, которую можно найти по обычному запросу в интернете.

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры? Интернет и мемы 8 минут чтения

Родителям, которые подбирают стратегию для накопления средств с целью оплатить обучение своим детям, советы ChatGPT могут быть полезны. Эксперт похвалил замечание ИИ о возможности привлечения детей к обсуждениям финансов, чтобы сделать его самостоятельным в вопросе выбора стратегий поведения. Советы по страхованию эксперты раскритиковали. Они заявили, что чат-бот не поможет подобрать самое выгодное предложение на рынке.

Однако журналисты все же называют финансовые советы ChatGPT полезным материалом, который можно использовать для ознакомления с темой, и первичным руководством по погружению в основные термины. Их все же нельзя использовать для принятия серьезных решений, которые требуют обращения к профессионалам или другим источникам.