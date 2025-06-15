Эксперты оценили финансовые советы ChatGPT

Журналисты The Guardian проверили эффективность советов по управлению финансами, которые дает один из самых популярных чат-ботов мира ChatGPT. Для этого они задали бесплатной версии ИИ вопросы о пенсионных накоплениях, ипотеке, финансировании образования детей и оформлении страховых полисов.
Ответы журналисты показали экспертам, попросив оценить их практическую реализуемость, полезность, точность и потенциальную выгодность. В среднем, как отмечается в тексте материала, ChatGPT давал неглубокие ответы, которые при этом можно использовать для первичного ознакомления с материалом, который затем пригодится при обращении к специалисту. Однако некоторые советы приятно удивили экспертов.
Самый полезный совет, по мнению опрошенных The Guardian экспертов, ChatGPT дал по запросу о выборе стратегии для приумножения пенсионных накоплений — в нем журналисты уточнили возраст человека, размер зарплаты, отчисляемый на пенсию процент и количество накоплений. Эксперт назвал советы ИИ разумными и учитывающими некоторые нюансы, которые консультанты обычно объясняют людям.
Гораздо хуже ИИ справился с советами по ипотеке — эксперт назвал их «мешаниной» и указал на наличие явных правовых неточностей. Чат-бот не справился со сравнением выгодности ипотечных договоров различной продолжительности. В целом информация от ИИ не сильно отличалась от той, которую можно найти по обычному запросу в интернете.
Родителям, которые подбирают стратегию для накопления средств с целью оплатить обучение своим детям, советы ChatGPT могут быть полезны. Эксперт похвалил замечание ИИ о возможности привлечения детей к обсуждениям финансов, чтобы сделать его самостоятельным в вопросе выбора стратегий поведения. Советы по страхованию эксперты раскритиковали. Они заявили, что чат-бот не поможет подобрать самое выгодное предложение на рынке.
Однако журналисты все же называют финансовые советы ChatGPT полезным материалом, который можно использовать для ознакомления с темой, и первичным руководством по погружению в основные термины. Их все же нельзя использовать для принятия серьезных решений, которые требуют обращения к профессионалам или другим источникам.