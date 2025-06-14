EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Пришедшая домой в обеденный перерыв японка обнаружила в постели своего начальника

2 минуты чтения 16:23

Проживающая в японском городе Фукуока 20-летняя женщина, решившая дойти до дома в обеденный перерыв, обнаружила в своей постели 47-летнего начальника-мужчину, из одежды на нем было только нижнее белье. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Женщина сумела сохранить спокойствие, вышла из квартиры, а затем вызывала полицию, которая позже арестовала ее начальника. Как оказалось, он не первый раз проникал в ее жилье. Свои действия мужчина попытался объяснить тем, что хотел узнать свою подчиненную поближе, потому что она ему понравилась.

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
Общество13 минут чтения

Сотрудники правоохранительных органов пока не обнаружили каких-либо спрятанных устройств, которые мужчина мог бы установить в комнате. Женщина ранее не обнаруживала следов взлома и не знала о визитах начальника. Журналисты отмечают, что репортаж об инциденте завирусился в социальных сетях и стал напоминанием о проблеме сексуализированных домогательств, которая существует в Японии.

Со ссылкой на данные японских СМИ SCMP пишет, что около 30% работающих японок подтвердили, что сталкивались с сексуализированным домогательством на рабочем месте. Каждый третий японец отметил наличие злоупотреблений своими полномочиями со стороны начальника.

Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Брат угрожает мне даже за обычные фото из спортзала, а мама блокирует. Мне очень тяжело от этого
Общество8 минут чтения

Женщины Японии, как отмечают журналисты, в начале 2025 года начали публиковать в социальных сетях истории о домогательствах под хэштегом: «Настоящая причина, по которой я уволилась с работы». Они отметили, что из-за этих инцидентов им пришлось столкнуться с психическими заболеваниями.

В 2022 году правительство Японии ужесточило трудовое законодательство и обязало работодателей любого размера бороться с проявлениями сексуализированных домогательств и иных превышений полномочий со стороны начальства по отношению к подчиненным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Интернет и мемы
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
17:00
Я перешла из ислама в православие
Общество
Я перешла из ислама в православие
Теперь я работаю иконописцем. Мои отец и братья об этом не знают
00:01
Выжившие в авиакатастрофах — как им это удалось
Мир
Выжившие в авиакатастрофах — как им это удалось
В крушении Boeing 787 Dreamliner в Индии спасся лишь один человек. Рассказываем о тех, кому так же повезло в прошлом
17:50 13 июня
Врач пытался помочь мне похудеть и чуть не убил
Общество
Врач пытался помочь мне похудеть и чуть не убил
Он назначил аналог «Оземпика» и другие лекарства. Меня стало рвать даже от воды, и я неделю провела в реанимации
00:01 13 июня
VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
Интернет и мемы
VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры?
17:00 12 июня
Архитектор операции «Паутина»
Политика
Архитектор операции «Паутина»
Кто такой Василий Малюк — глава СБУ, взорвавший аэродромы в тылу России
00:01 12 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования