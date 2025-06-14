Пришедшая домой в обеденный перерыв японка обнаружила в постели своего начальника

Проживающая в японском городе Фукуока 20-летняя женщина, решившая дойти до дома в обеденный перерыв, обнаружила в своей постели 47-летнего начальника-мужчину, из одежды на нем было только нижнее белье. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Женщина сумела сохранить спокойствие, вышла из квартиры, а затем вызывала полицию, которая позже арестовала ее начальника. Как оказалось, он не первый раз проникал в ее жилье. Свои действия мужчина попытался объяснить тем, что хотел узнать свою подчиненную поближе, потому что она ему понравилась.

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Сотрудники правоохранительных органов пока не обнаружили каких-либо спрятанных устройств, которые мужчина мог бы установить в комнате. Женщина ранее не обнаруживала следов взлома и не знала о визитах начальника. Журналисты отмечают, что репортаж об инциденте завирусился в социальных сетях и стал напоминанием о проблеме сексуализированных домогательств, которая существует в Японии.

Со ссылкой на данные японских СМИ SCMP пишет, что около 30% работающих японок подтвердили, что сталкивались с сексуализированным домогательством на рабочем месте. Каждый третий японец отметил наличие злоупотреблений своими полномочиями со стороны начальника.

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Женщины Японии, как отмечают журналисты, в начале 2025 года начали публиковать в социальных сетях истории о домогательствах под хэштегом: «Настоящая причина, по которой я уволилась с работы». Они отметили, что из-за этих инцидентов им пришлось столкнуться с психическими заболеваниями.

В 2022 году правительство Японии ужесточило трудовое законодательство и обязало работодателей любого размера бороться с проявлениями сексуализированных домогательств и иных превышений полномочий со стороны начальства по отношению к подчиненным.