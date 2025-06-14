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Мир

Стал доступен новый вид лечения рака крови

2 минуты чтения 00:42

В Англии впервые в мире стала доступна новая терапия против рака крови, которая позволяет вводить препарат внутрь раковых клеток. Лечение получило название «терапия троянским конем», сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, препарат против миеломы представляет собой усовершенствованную форму химиотерапии, которая воздействует на раковые клетки большей дозой, одновременно уменьшая побочные эффекты. Прошлогодние клинические испытания показали, что терапия останавливает развитие рака крови на три года, тогда как другие способы лечения — на 13 месяцев.

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Препарат связывается с антителами, подобными тем, которые человеческий организм использует для борьбы с инфекциями. Однако эти антитела были разработаны таким образом, чтобы замечать метки на внешней стороне клеток плазмы. Так они добираются до раковых клеток, прилипают к их поверхности и затем поглощаются ими. Попадая внутрь, антитела высвобождают свои токсичные элементы, чтобы убить рак.

«Это действительно важное событие для людей с миеломой, потому что, хотя мы, вероятно, и не сможем вылечить болезнь, дать им время, свободное от болезни и симптомов, действительно важно. За последние несколько лет мы увидели, что использование антител для доставки химиотерапевтических препаратов непосредственно в клетки может иметь большое значение для лечения различных типов рака», — заявил профессор Питер Джонсон из Национальной службы здравоохранения Англии.

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Би-би-си отмечает, что сейчас в Великобритании насчитывается около 33 тысяч человек с миеломой. Новый вид терапии будет применяться в том случае, если другие методы лечения окажутся безрезультатными. Предположительно, это около полутора тысяч человек в год.

Считается, что новая терапия более щадящая, чем другие методы лечения рака, однако она не лишена побочных эффектов. Так, после уничтожения раковой клетки оставшийся препарат химиотерапии просочится в организм. Это может вызвать в частности сухость глаз и помутнение зрения.

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