«Остров миллиардеров» пытается бесплатно подключиться к канализации соседей

Жители деревни Индиан-Крик в американском штате Флорида, которую называют «островом миллиардеров» из-за высокой концентрации богатых и влиятельных людей на небольшом участке земли, не могут получить разрешение на эксплуатацию канализационной системы соседнего муниципалитета. Собственная не была предусмотрена при строительстве, об этом сообщает The New York Times.

Журналисты отмечают, что количество туалетов в некоторых домах доходит до десяти штук, однако канализации в деревне нет, а септики загрязнили окружающую среду. Из-за этого руководство деревни потребовало доступ к канализационной системе расположенного неподалеку муниципалитета Серфсайд. Соседи запросили за разрешение 10 миллионов долларов, «остров миллиардеров» не хочет платить и пытается изменить законы штата.

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The New York Times пишет, что в Индиан-Крике есть участки у легенды американского футбола Тома Брэди, дочери президента США Дональда Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, а у основателя Amazon Джеффа Безоса их в этом месте три. Деревня привлекает миллиардеров закрытым мостом, через который не могут проехать посторонние, а также возможностью обеспечить полностью конфиденциальное и безопасное проживание. Из-за этого, как отмечается в материале, Индиан-Крик называют «главным анклавом» миллиардеров в США.

Однако при проектировке искусственного острова не была предусмотрена канализационная система, а система септиков уже стала источником загрязнения окружных вод фекалиями. Администрация Серфсайда, потребовавшая за подключение к своей канализации 10 миллионов долларов, отметила, что считает это требование справедливым, поскольку сумма учитывает «историческую стоимость» системы, которую муниципалитет создавал самостоятельно.

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Вместо переговоров о сумме Индиан-Крик лоббирует изменение законов штата Флорида, которое запретит муниципальным властям взимать плату за подключение к канализационным линиям или блокировать такое подключение. Администрация деревни называет требование Серфсайда вымогательством и отмечает, что сумма в 10 миллионов долларов соответствует бюджету Индиан-Крика за год.

Журналисты утверждают, что для лоббирования «остров миллиардеров» потратил 10 тысяч долларов. В Серфсайде считают, что одобрение инициативы Индиан-Крика приведет к разрыву улиц, на которое администрация муниципалитета не хочет соглашаться. Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт отметил, что его администрация все еще выплачивает долг в 30 миллионов долларов за предыдущую модернизацию канализационной системы, но ему уже поступал звонок из офиса губернатора Флориды, во время которого помощник Рона Десантиса сказал: «Мы просто примем закон, и именно так решим проблему».