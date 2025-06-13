СМИ рассказали о завербованном ФСБ канадском подростке

Агентство Reuters опубликовало материал, посвященный канадскому подростку, который поехал в оккупированный Донецк, чтобы воевать против Украины на стороне России, но вместо этого был завербован ФСБ и отправлен в Европу для сбора секретных данных. Позже он сдался польским властям. Для подготовки материала агентство ознакомилось с показаниями подростка и его перепиской с куратором из ФСБ.

Речь идет о канадце Лейкене Паване, который с детства мечтал стать военным. Еще до наступления совершеннолетия он стал резервистом, но быстро разочаровался в службе в канадской армии и заинтересовался войной России против Украины, которую в соцсетях назвал «оправданной».

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16 апреля 2024 года Паван вылетел из Ванкувера в Москву через Стамбул, а затем нанял автомобиль, чтобы добраться до оккупированного Донецка. Там он нашел штаб-квартиру «Интербригад» — подразделения наемников, воюющих на стороне России — и попытался вступить в него. Однако ему отказали, так как до его совершеннолетия оставалось еще два месяца.

Вскоре после этого его задержали и несколько дней допрашивали люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и Службы внешней разведки России. Угрозами и обещаниями они заставили его отправиться в Европу для выполнения заданий российской разведки. Он также получил личного куратора из ФСБ под кодовым именем «Слон». Тот давал ему инструкции и отправлял биткоины для оплаты жилья, еды и авиабилетов.

Паван успел посетить несколько европейских городов, пока не оказался в Варшаве, где сдался местным властям и признался в работе на российские спецслужбы. Благодаря возрасту и тому, что он не успел передать своим кураторам никаких представляющих ценность данных, его приговорили к 20 месяцам заключения несмотря на то, что минимальный срок за шпионаж в Польше составляет пять лет.

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Как пишет Reuters, ссылаясь на представителей европейских спецслужб, российская разведка все чаще прибегает к вербовке подростков, мелких преступников и других неквалифицированных кадров для совершения диверсий, сбора данных и саботажа в Европе.

К таким мерам спецслужбы России вынуждены прибегать из-за массовой высылки российских дипломатов из Европы после полномасштабного вторжения в Украину, которая привела к ослаблению российской агентурной сети в западных странах.

Агентство отмечает, что длям финансирования таких операций Москва активно использует криптовалюту: опрошенные журналистами эксперты по блокчейн-операциям проследили цепь переводов от кошелька Павана до крупных биткоин-кошельков, через которые с начала войны в Украине прошло около 600 миллионов долларов.