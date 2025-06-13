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Мир

На Земле внезапно началась магнитная буря

2 минуты чтения 11:55

Не спрогнозированная ранее магнитная буря средней силы началась на Земле. Она может выйти на более сильный уровень, отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«Причины бури на данный момент не очевидны. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы (главный индикатор прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало», — говорится в сообщении.

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В лаборатории добавили, что прогнозировать продолжительность и возможную силу текущей бури пока сложно. «Речь идет о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке. Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в 2-3 дневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов», — подчеркивается в публикации.

Кроме того, ученые сообщили, что в ночь на 14 июня начнется воздействие на Землю крупной корональной дыры, которую «хорошо видно в южном полушарии Солнца». Специалисты предполагают, что Земля в данный момент взаимодействует с плотным потоком вещества, сформированным на краю корональной дыры.

В конце мая ученые рассказали о сильной магнитной буре, которая продолжалась более суток без перерывов. Тогда буря вызвала полярные сияния над Канадой и, особенно, над Аляской.

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