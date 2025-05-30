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Общество

Россиян предупредили о затяжной магнитной буре

2 минуты чтения 12:14 30 мая

Российские ученые рассказали, что начавшаяся ночью 29 мая магнитная буря продолжалась более суток без перерывов. Сообщение об этом опубликовано на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«Была зарегистрирована магнитная буря продолжительностью более суток, начавшаяся еще вчера в три часа ночи по Москве и прекратившаяся (скорее всего, ненадолго) лишь сегодня около пяти утра», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что дальнейшая ситуация, как и ранее, «плохо поддается прогнозу». «Общая обстановка в окружающем Землю космическом пространстве продолжает оставаться напряженной без признаков быстрого улучшения. Математические модели предсказывают на сегодня новые бури среднего уровня», — отмечается в публикации. 

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Столь сильная магнитная буря вызвала полярные сияния над Канадой и, особенно, над Аляской. «Прогноз по сияниям для территории РФ пока не очень благоприятный. На высоких широтах в северном полушарии сейчас даже ночью светло, а где-то и, вообще, полярный день. А для опускания аврорального овала в «ночные» зоны, до широт 55 градусов и ниже, текущей активности может и не хватить», — пояснили ученые. 

РИА «Новости» напоминает о самой сильной и «по-настоящему страшной» магнитной бури, которая произошла в мае 1921 года. Тогда, как сообщается, в США полностью отключилась телефонная связь, были перебои с электричеством, а также сломались предохранители и происходили пожары. О последствиях той бури говорили и в Европе. 

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