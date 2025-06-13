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Интернет и мемы

Сыгравшая Саманту в «Сексе в большом городе» актриса несколько раз отказывалась от роли из-за своего возраста

2 минуты чтения 17:53 13 июня

Ким Кэтролл вновь опровергла слухи о возвращении к роли Саманты Джонс в третьем сезоне «И просто так…» (сиквел сериала «Секс в большом городе») и рассказала, что даже в конце 1990–х она четырежды отказывалась от этой роли, ссылаясь на внутренний возрастной барьер. Интервью с актрисой публикует The Times. 

Кэтролл получила предложение на роль раскрепощенной пиарщицы Саманты Джонс в 41 год. По ее словам, тогда она была убеждена, что в таком возрасте зрители не будут воспринимать ее как сексуальную женщину, поэтому долго сопротивлялась. 

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«Это был самонаправленный эйджизм, но сейчас все изменилось, теперь 40 — это очень сексуально!», — говорит Кэтролл. Актриса признается, что, несмотря на оглушительный успех ее персонажа, сама она никогда не вела подобный образ жизни, а придерживалась, напротив, «концепции серийной моногамии».

Поклонники культового сериал «Секс в большом городе» уже несколько лет ждут возвращения Ким Кэтролл в сиквел «И просто так» (And Just Like That…), однако она появилась там лишь однажды и очень коротко. Как писали СМИ, актриса согласилась сняться в эпизоде только при условии, что не будет взаимодействовать напрямую с бывшими коллегами по съемочной площадке. 

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Ранее Кэтролл объяснила свое нежелание участвовать в съемках сиквела сериала  в интервью Variety. Она призналась, что просто устала играть героиню, которая никак не развивается. Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер тогда заявила, что тоже не хотела бы вновь оказаться с Ким Кэтролл на одной съемочной площадке, поскольку та позволяет себе слишком резкие высказывания по отношению к коллегам. 

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