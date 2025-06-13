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Мир

США потратят десятки миллионов долларов на военный парад

2 минуты чтения 20:55 13 июня

14 июня в Вашингтоне пройдет парад, посвященный 250-летнему юбилею армии США. В этот же день президент страны Дональд Трамп отметит свой день рождения. Он пообещал, что парад будет «не похожим ни на какой другой». По данным Би-би-си и CBS, которые ссылаются на оценки военных, стоимость парада может варьироваться от 25 до 45 миллионов долларов.

Как отмечает CBS, когда члены Конгресса спросили об обоснованности расходов на фоне того, как администрация Трампа стремится сократить расходы федерального правительства, министр армии Дэн Дрисколл ответил, что у США есть «удивительная возможность» рассказать историю армии. 

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«Я совершенно уверен, что рассказ этой истории напрямую приведет к рекрутинговому буму, который заполнит наш кадровый резерв на ближайшие годы», — заявил Дрисколл.

В параде примут участие около семи тысяч солдат, десятки единиц военной техники — например, 50 вертолетов и как минимум 150 единиц наземной техники — и марширующие оркестры. Также в программе запланирован фейерверк. В бюджет, по данным Би-би-си, заложены в частности миллионы долларов на ремонт улиц округа Колумбия, не предназначенных для танков и другой тяжелой бронетехники. 

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Кроме того, по данным The Wall Street Journal, большие затраты потребуются на обеспечение безопасности, транспортировку военной техники, пошив исторической формы времен Войны за независимость и размещение военных, которые будут находиться в Вашингтоне с 11 по 15 июня и получать суточные по 69 долларов каждый.

Би-би-си пишет, что последний раз военный парад в США проводили в 1991 году при Джордже Буше-старшем в честь окончания войны в Персидском заливе. Другие военные парады проводились в 1961 году во время инаугурации президента Джона Ф. Кеннеди, в 1953 году во время первой инаугурации президента Дуайта Эйзенхауэра, а также в 1942 и 1946 годах во время и после завершения Второй мировой войны.

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