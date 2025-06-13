В НАТО захотели следить за Россией и Украиной из космоса

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации, адмирал Пьер Вандье рассказал Bloomberg News, что альянс хочет расширить возможности спутникового наблюдения и мониторить большие территории. Это позволит НАТО отслеживать боевые действия и передвижения войск в Украине и на границах с Россией.

«Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся в Украине. Мы сможем сказать им: мы наблюдаем», — заявил Вандье, подчеркнув, что важно успокоить страны, расположенные на восточном фланге альянса.

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В НАТО сообщили, что проект будет называться Интеллектуальное обнаружение и предупреждение на широкой территории (Smart Indication And Warning Broad Area Detection — SINBAD). Его целью станет частое сканирование определенных областей планеты в течение всего года. При этом искусственный интеллект поможет отмечать любые изменения и выдавать предупреждения.

По словам представителя НАТО, пожелавшего остаться анонимным, эта технология может также использоваться для мониторинга Арктики, которая приобретает все большее значение для НАТО в связи с ростом амбиций России и Китая в этом регионе.

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Bloomberg отмечает, что Североатлантический альянс приступил к разработке системы космического наблюдения после начала вторжения России в Украину в 2022 году. SINBAD является пилотным проектом в преддверии развертывания более масштабной системы, которое запланировано на 2026 год.

Вандье добавил, что внедрение в вооруженные силы Европы более конкурентоспособных технологий также может помочь сократить расходы на перевооружение армии.