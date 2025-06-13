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Криминал

Сбежавшая из дома школьница обвинила отца в домогательствах

2 минуты чтения 22:42 13 июня

Жительницу Петербурга 2009 года рождения, чье имя не называется, сняли с поезда в Тверской области. Ее доставили в приемник-распределитель, где она рассказала полицейским о домогательствах со стороны отца. Об этом сообщают 78.ru и «Фонтанка».

По их данным, школьница ушла из дома около четырех часов утра 11 июня. Спустя несколько часов ее 43-летний отец обратился в полицию и заявил о ее пропаже. Он утверждал, что девочка могла направиться в сторону Тверской области.

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После полудня школьницу обнаружили в пассажирском поезде под Тверью. «Фонтанка» пишет, что она проживает в Красносельском районе. По данным издания, ранее школьница не сбегала из дома и не состояла на учете. После побега правоохранители стали выяснять, что произошло в семье, и решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 19-летняя дочь многоженца Ивана Сухова Анна обвинила его в сексуализированном насилии и попытке задушить ее пакетом. Девушка пришла на программу «Пусть говорят» и рассказала, что провела в доме Сухова несколько месяцев, после чего сбежала. Во время пребывания Анны в квартире мужчины тот пытался ее убедить, что девушка страдает шизофренией и параноидальным расстройством. Позже Следственный комитет начал проверку в отношении Сухова.

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В апреле этого года тренера по фигурному катанию Сергея Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней ученице. Позже Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, обвинила тренера в неподобающем обращении с десятком учеников. Она написала, что Розанов бил детей чехлами и оскорблял их еще до прихода в ее академию.

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