Дочь «православного многоженца» Ивана Сухова обвинила его попытке удушения

Старшая дочь «православного многоженца» Ивана Сухова, 19-летняя Анна, которая сбежала от отца, обвинила его в сексуализированных домогательствах и попытке задушить ее пакетом. Об этом она рассказала в программе «Пусть говорят» на «Первом канале».

По словам Анны, она прожила в доме Сухова четыре месяца в возрасте 14 лет. Туда ее отправила мать. Девушка рассказала, что в какой-то момент отец взял ее на отдых и совершил по отношению к ней «действия полового характера», заставив «прикасаться» к нему. Анна утверждает, что через некоторое время это повторилось еще раз. При этом тогда девушка ничего не рассказала матери.

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«Когда я к нему переехала… он сказал: “Дочь, твоя прошлая жизнь такая… В общем, достойная жена из тебя уже не выйдет, поэтому хотя бы будешь все уметь и правильно делать”», — рассказала Анна. Она добавила, что через месяц ее отец заявил, что девушка все придумала.

Кроме того, как рассказала Анна, Сухов убедил ее в том, что у нее шизофрения и параноидальное расстройство, а в один из дней зашел к ней в комнату и начал душить пакетом. Тогда Анна потеряла сознание на несколько секунд. По словам девушки, Сухов применял сексуализированное насилие не только к ней, но и к другим дочерям. Одной из них на тот момент было 12 лет. Также мужчина хотел выдать Анну замуж за многоженца.

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В студии появилась пиар-менеджер Сухова, которая передала его комментарий. «Она моя дочь, и я ее люблю. Все, что она говорит и делает… Что ж, значит так посчитала нужным», — заявил, с ее слов, Сухов. «Новая Газета Европа» пишет, что мужчина назвал обвинения в свой адрес сфабрикованными и заявил, что они появились в результате подкупа «одного из [его] близких родственников, больного и слабого человека».

Иван Сухов прославился в конце прошлого года после интервью Саше Сулим. В нем он рассказал, что имеет 12 жен и около 30 детей. Мужчина запрещает им работать, совершать покупки без его одобрения и встречаться с подругами в кафе. Позже Сухов стал героем еще нескольких шоу, в том числе программы «Пусть говорят» в 2025 году.

