Тренера по фигурному катанию обвинили в домогательствах и унижении детей

Продюсер и супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила тренера по фигурному катанию Сергея Розанова в неподобающем обращении с учениками. Ранее на этой неделе стало известно, что его также обвинили в домогательствах к 11-летней фигуристке. Сам он это отрицает.

Рудковская в своем телеграм-канале сообщила, что собрала уже более десятка случаев неподобающего отношения Розанова к детям. «Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество детей, до того как пришел к нам в академию. И все верили, что ты изменил свой подход к спортсменам! Но это не значит, что тебя простили за былые заслуги. У нас за три дня больше десяти уже таких кейсов, это только те, которые написали лично мне», — написала Рудковская, обращаясь к Розанову.

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Она также пристыдила тренера за то, что тот опроверг обвинения фигуристки Вероники Жилиной, которая ранее заявила о домогательствах с его стороны, и пообещала «включиться в этот процесс» с адвокатами и свидетелями.

Вице-чемпионка России среди юниоров 2023 года Жилина, которой в мае исполнится 17 лет, 16 апреля рассказала «Матч ТВ», что Розанов настойчиво предлагал ей массаж, когда ей было 11 лет.

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«Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась, я тогда в номере одна жила. То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — пояснила Жилина.

Позже Розанов в разговоре с журналистами телеканала опроверг слова Жилиной и назвал все сказанное «абсолютной ложью».

Жилина тренировалась у Розанова в группе Этери Тутберидзе, а в 2020 году вместе с ним перешла в академию Плющенко.